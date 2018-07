DEATH SS | nuovo demoniaco album a Settembre

Vediamo un nuovo video gameplay trailer per DEATH's Gambit : Death's Gambit torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer, stiamo parlando del nuovo action RPG in 2D realizzato da WhiteRabbit e Adult Swim Games che ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo stile molto vicino a quello dei soulslike, riporta Gematsu.Come possiamo vedere dal trailer pubblicato è messo in luce il gameplay e tutti gli elementi che possono ricondurlo allo stile che ha reso tanto celebre i giochi di From Software. Ci ...