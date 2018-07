De Luca in tribunale a Salerno | «Crescent | nessun patto fuorilegge»

Gf 15 - Favoloso in casa? Selvaggia Lucarelli pronta per il Tribunale Video : Luigi Favoloso e quella scritta sessista sulla maglietta: un gesto che è costato all'ex di Nina Moric la squalifica dal reality condotto da Barbara D'Urso e non solo. Selvaggia Lucarelli infatti si dice pronta a risolvere la cosa nelle sedi opportune, come ha ribadito a Sabato Italiano. Intanto, Favoloso potrebbe rientrare in casa nella diretta di martedì del Gf 15. Di to tutti i dettagli. Luigi Favoloso e la verita' sulla scritta sessista: ...