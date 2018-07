De Laurentiis | ' Cavani al Napoli è una bufala | Benzema e Di Maria sono vecchi'

De Laurentiis chiude a Benzema : «Cavani al Napoli? No - non credo» : «Vi ho sempre detto che Cavani è uno che guadagna tanto. Non credo che in chiusura di carriera possa decidere di dimezzarsi lo stipendio». Così Aurelio De Laurentiis...

Napoli - De Laurentiis jr : 'Cavani - che bello!' : DIMARO-FOLGARIDA - Cristiano e poi Di Maria : a quanto pare c'è sempre Jorge Mendes, dietro le quinte. Proprio così: l'amico, come lo ha definito De Laurentiis , nonché il potentissimo manager che ...

Napoli - L. De Laurentiis apre a Cavani : 'A chi non piacerebbe rivederlo...' - : A tornare sull'argomento caldo di mercato, è stato Luigi De Laurentiis , figlio del patron Aurelio, che, intervenuto ai microfoni di Premium Sport direttamente dal ritiro azzurro di Dimaro, ha aperto ...

Napoli - De Laurentiis jr : 'Un ritorno di Cavani? A chi non piacerebbe...' : Già, perché Luigi De Laurentiis , primogenito di Aurelio , presidente del Napoli , esce allo scoperto e, al Corriere dello Sport , svela il suo grande sogno. De Laurentiis jr , che segue direttamente ...

Il Napoli sogna Cavani - tifosi entusiasti. De Laurentiis : “si riduca l’ingaggio e può tornare” : “So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare col PSG, che non so neppure se può essere disponibile a privarsi del calciatore“. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi del Napoli, nel teatro di Folgardida, assieme ad Ancelotti e a Insigne, poi risponde anche a una ...

De Laurentiis : Cavani?Si riduca ingaggio : ANSA, - DIMARO-FOLGARIDA , TRENTO, , 13 LUG - "So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si ...

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani mi chiami e si riduca lo stipendio' : 'So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di ...

Napoli - De Laurentiis : "Cavani se vuole tornare si riduca lo stipendio" : Serata scoppiettante ieri nel primo incontro fra tifosi e squadra nel ritiro in Trentino. Il presidente De Laurentiis che riparla di campionato falsato, Insigne che ammette di aver pagato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Cavani? Mi chiami e si riduca l'ingaggio - andò via per soldi' : E' iniziata da qualche giorno la stagione del Napoli, al lavoro nel ritiro di Dimaro. Sta nascendo la nuova squadra azzurra con Carlo Ancelotti e con i nuovi acquisti, ai quali si aggiungerà ...