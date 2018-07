Daniela Poggiali | Cassazione annulla l’assoluzione | disposto l’appello bis per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) E’ statatadi, l’ex infermiera di Lugo accusata di omicidio volontario per la morte di una sua paziente. A deciderlo è stata la prima sezione penale della, presieduta da Antonella Mazzei, che ha accolto il ricorso del procuratore generale di Bologna Mariella De Masellis e delle parti civili disponendo un appello bis. Secondo l’accusa, l’infermiera ha causato la morte di Rosa Calderoni, 78 anni, con un’iniezione di cloruro di potassio. “è molto serena come lo è chi si sente innocente e sa che la verità, sia pure faticosamente, emergerà prima o poi in modo definitivo – ha dichiarato l’avvocato difensore Lorenzo Valgimigli – Non è la prima volta, in Italia, che per poter essere prosciolti da un’accusa di omicidio occorrono due assoluzioni, perché una non basta”. La figlia di Rosa ...