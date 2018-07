Damien Rice | un tour di sogni autentici e semplicità

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) di Giulio Scarantinosui piedi dell’Etna per la prima tappa del suo Wood water wind, incanta con un live autentico. In contro tendenza con l’era degli effetti speciali, degli arrangiamentircati, il poeta con la sua sola chitarra mostra la forza della voce. Fa il suo ingresso nella penombra, solo una piccola luce lo precede. Vestiti che non richiamano l’attenzione e una chitarra consumata. In punta di piedi inizia con una sussurrata Delicate: si allontana pian piano dal microfono per creare un naturale effetto di dissolvenza, per poi superare le barriere del palco e avvicinarsi al pubblico. Canta e suona al buio, privo non solo di luce ma anche di amplificazione artificiale. Con soltanto l’architettura dell’anfiteatro e il vento a facilitare la diffusione della sua voce, che arriva diretta e viva. L’inizio è epifanico: la sinergia ...