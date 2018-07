Dalla Regione Calabria 20 milioni di euro per far ripartire subito i tirocini

Mafia - in Lombardia nessuno la nega più : uno studio pagato Dalla Regione racconta le metastasi provincia per provincia : Non c’era, ora è una metastasi diffusa in tutta la Regione. Eccola qui la Mafia al Nord. Il ritratto, provincia per provincia, arriva proprio da Regione Lombardia, cioè dalle stesse sale dove – solo pochi anni fa – s’era levato energico, risoluto e sdegnato il diniego dell’allora governatore (e già ministro degli Interni) Roberto Maroni: “La Mafia al Nord non esiste”. Era il 2010 e dopo sei anni proprio qui, e proprio grazie ai ...

formlav 46 borse di studio : bartolini - "in pubblicazione il nuovo avviso da parte di adisu - Dalla Regione risorse europee aggiuntive" : ... ma anzi ha confermato nel bilancio triennale 2018-2020 gli stanziamenti per il sostegno di studenti universitari, ritenendo tale politica strategica per la regione". "Va sottolineato " afferma l'...

Alluvione Sannio - ulteriori fondi Dalla Regione - : "La dotazione finanziaria aggiuntiva, che segue la dotazione aggiuntiva di 7,5 milioni di euro dello scorso febbraio<, è il frutto della volontà politica e della sensibilità dimostrate dalla Giunta De Luca e al lavoro svolto dagli uffici preposti' . Così l'assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello in merito allo stanziamento di ...

Grande traguardo per la sagra delle melanzane di Gorra - riconosciuta Dalla Regione come "ecofesta" : Anche il Grande chitarrista Claudio Cinquegrana, già collaboratore dei New Trolls, tra gli appuntamenti della Pro Loco Gorra e Olle , foto di David Castelnuovo, La Regione Liguria ha pubblicato il ...

Imprese commerciali. Dalla Regione fondi per l'innovazione : A disposizione 9,5 milioni di euro per un finanziamento a fondo perduto riservato alle micro, piccole e medie Imprese commerciali al dettaglio in sede fissa

«Body cam» e taser per i vigili : in arrivo 300 mila euro Dalla Regione : Una telecamera portatile sulla pettorina della divisa per riprendere quanto accade durante un intervento: è questa l'innovativa dotazione che si vuole introdurre nell'operato degli agenti di Polizia ...

Fondi Dalla Regione per scuole del Consorzio comunale di Ragusa : Fondi in arrivo dalla Regione per fare una mappa degli edifici scolastici con verifiche sismiche. Interessati quasi tutti gli edifici

ROVIGO - POSITIVO VIRUS WEST NILE/ 59enne contagiato a Polesana : il piano disposto Dalla Regione Veneto : ROVIGO, POSITIVO VIRUS WEST NILE: un 59enne contagiato a Polesana. Il VIRUS del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Soldi Dalla Regione per le scuole di Scicli : Ammontano a circa 160 mila euro i fondi stanziati dalla Regione per la sicurezza degli edifici scolastici di Scicli in dieci scuole

Maltempo - frana Fossacesia : Dalla Regione un milione di euro : Un milione di euro e’ la cifra stanziata dalla Regione Abruzzo per finanziare il primo lotto di interventi per arginare il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia a Fossacesia. Nel marzo 2015 il Maltempo ha causato il distacco di grossi massi che sono caduti sulla strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni. Gli smottamenti hanno reso impossibile l’utilizzo di parte di via Bonavia che ...

Rider - Dalla Regione Lazio la prima legge sulle tutele - : I lavoratori della gig economy non saranno più pagati a consegna ma a tempo. Zingaretti: "Colmato vuoto normativo, ci auguriamo che possa aiutare la legisLazione nazionale"

Lazio - Dalla Regione prima legge per tutele a rider : no al cottimo : Zingaretti: "Siamo contenti che la nostra idea sia stata presa seriamente dal governo". Due milioni di stanziamenti

Roma - cinghiali mangiano tra i cassonetti. ‘Vengono dal parco gestito Dalla Regione’. “È compito del Comune pulire le strade” : È il “cinghiale randagio” che rovista nei cassonetti l’ultima frontiera della “fattoria Roma”. Claudia Daconto, giornalista ed esponente renziana del Pd, ha reso virale la foto di alcuni suini che rovistavano nell’immondizia abbandonata ai bordi di alcuni cassonetti in una via del quartiere Monte Mario. Un’immagine non proprio inedita nella Capitale, specie sul fronte nord-ovest, dove ogni giorno i cinghiali escono dal parco dell’Insugherata e ...