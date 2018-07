Dal governatore Emiliano alla Boschi Quando l' M5s strillava su posti e paghe

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma - Nel 2014, la ricetta del Movimento Cinque Stelle per migliorare la Pubblica Amministrazione consisteva soprattutto in un punto: "l'abolizione dello spoil system". Tradotto: stop alle nomine fiduciarie per i dirigenti della Pa. Il concetto, per paradosso, è proprio quello utilizzato da Luigi Di Maio per la scelta della sua compaesana Assia Montanino, 26 anni, nel ruolo di capo segreteria in uno dei ministeri chiave della nuova legislatura. Quattro anni fa, i parlamentari grilliniCamera, scrivevano un post sul Blog di Beppe Grillo per denunciare le chiamate di amici e parenti negli uffici della Pa. Si indignavano i portavoce: "Siamo stanchi di vedere nominare amici e parenti dei politici con incarichi di alta dirigenza nella Pubblica Amministrazione". Quindi l'attacco a Renzi, allora al governo: "Renzi non è stato da meno, nominando a Palazzo Chigi il capo dei vigili di ...