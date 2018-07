Dal 24 29 luglio torna Tacchinando | la grande Festa del Tacchino alla Canzanese

Chicago Med 2/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : Reggie Dixon in ospeDale per una crisi respiratoria : Chicago MED 2, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Un'epidemia travolge l'ospedale; Choi entra in crisi con il familiare di un paziente. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Il segreto - Francisca e Raimundo si sposano : anticipazioni trame Dal 23 al 28 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 luglio a sabato 28 luglio. Attenzione però agli orari di questa settimana che cambiano radicalmente: dall’appuntamento tradizionale delle 15.30, la nuova messa in onda è serale, alle 18.45. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Candela pensa che Venancia abbia rapito suo ...

Lanciano estate 2018 : gli appuntamenti Dal 22 al 29 luglio : Musica per tutti i gusti, percorsi culturali e artistici, spettacoli, sport e molto altro per il cartellone degli eventi in programma per Lancianoestate 2018. Entra nel vivo con gli appuntamenti della settimana dal 22 al 29 luglio il calendario delle ...

Villa Ada Roma Incontra Il Mondo : il programma dei concerti Dal 23 al 29 luglio : Oltre ai numerosi concerti, le rive del laghetto ospitano come ogni anno un programma culturale variegato e multidisciplinare con workshop, incontri e spettacoli. Questa settimana in programma: ...

Ultimi episodi per Due nuovi casi per Helen Dorn che lascia il posto ad Elementary 6 Dal 27 luglio : Cambio di guardia nel prime time di Rai2 al venerdì sera dopo il doppio appuntamento con Due nuovi casi per Helen Dorn. Il commissario è chiamata a risolvere nuovi casi ma quelli in onda oggi, 20 luglio, saranno gli Ultimi visto che, dal 27 luglio prossimo, al suo posto ci sarà Elementary 6 con un triplo episodio a settimana. Il cambio di guardia si avvicina per la gioia dei fan della serie americana che da tempo aspettano di vedere gli ...

Spettacoli - concerti e sport : Bergamo Estate - gli appuntamenti Dal 23 al 31 luglio : Ecco le proposte del cartellone di Bergamo Estate fino a fine luglio : cinema all'aperto, Spettacoli teatrali, concerti e tanto sport. Per gli amanti del cinema Lab80 Film ci propone "Un sogno chiamato Florida" e "Cuori puri", proiettati nei quartieri di Celadina il 23 luglio e Boccaleone ...

Mediaset : cosa aspettarsi Dalla trimestrale del 27 luglio : ... ma comunque ci aspettiamo un ebit in calo anno su anno sia in Spagna sia in Italia per via della modesta performance al netto della Coppa del Mondo di calcio e per i minori ricavi dalla pay-tv in ...

Beautiful - Sheila viene scoperta : anticipazioni trame Dal 23 al 27 luglio : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987.Ecco le anticipazioni di Beautiful, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 luglio alle 13.40 su Canale 5. Beautiful | nelle puntate precedenti: Bill al contrattacco Beautiful, festa a Montecarlo per i 30 anni della serie ...

Anticipazioni Il Segreto Dal 23 al 27 Luglio 2018 : nuovo matrimonio : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Francisca e Raimundo si sposano Finalmente si torna a far festa a Il Segreto di Puente Viejo. Francisca e Raimundo coronano il proprio sogno d’amore andando sull’altare. Il buon Ulloa chiede la mano della sua amata, ma le cose non vanno come sperato. La dark-lady della soap opera spagnola rifiuta […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 27 Luglio 2018: nuovo matrimonio ...

Anticipazioni Una Vita Dal 23 al 27 luglio : Fernando vuole abusare di Teresa : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Fernando e Cayetana drogano Teresa, l’azionista irriconoscibile Le Anticipazioni di Una Vita rivelano che Mauro esce allo scoperto e gli abitanti di Acacias non riescono a capire come mai abbia fatto finta di morire. Intanto, Teresa torna a casa, ma la situazione inizia a diventare insostenibile per lei. Celia cerca […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 23 al 27 luglio: Fernando vuole ...

Chicago P.D. : Dal 24 luglio in Tv su Italia 1 la quarta stagione : Il successo della serie tv Chicago Fire ha dato vita a vari spin-off quali, per citare i più famosi, Chicago Med e Chicago P.D.. Quest'ultima serialità potrà essere riscoperta da martedì 24 luglio su Italia 1 che trasmetterà per la prima volta in chiaro i 23 episodi della quarta stagione. Nuovi entusiasmanti appuntamenti quindi con i detective e con gli agenti della squadra poliziesca che si ritroveranno ad avere a che fare con ladri, assassini, ...

Ecco cosa dicono le stelle con l'oroscopo di Corinne Dal 18 al 25 luglio : ... dovrete sostituire un aggeggio, ingollare un rospetto, soprassedere su un dispetto ma degli sfizietti ve li toglierete egualmente… Adesione a spettacoli o manifestazioni. Necessitate di staccare la ...

UNDERCOVER ANGEL - UN ANGELO Dal CIELO/ Su Canale 5 il film con Clayton Chitty (oggi - 20 luglio 2018) : UNDERCOVER ANGEL-Un ANGELo dal CIELO, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 20 luglio 2018. Nel cast: Clayton Chitty, Julian Christopher, alla regia Steven Monroe. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:23:00 GMT)

Grottammare : al via il Festival Anime Buskers - Dal 20 al 22 Luglio : Si potrà assistere a spettacoli di teatro, a cura di Marco Bruni e della Compagnia Caleidoscopio, e allo spettacolo di marionette della compagnia Soul Wood- Silvia Diomelli. Non mancherà la danza di ...