Daimler-Bosch - Guida autonoma | a tu per tu coi prototipi del 2019

(Di venerdì 20 luglio 2018) Osservare, monitorare, convogliare immagini e dati in un unico flusso coerente, pianificare, eseguire. Sono le operazioni che ogni sistema dideve necessariamente compiere per muoversi in un contesto reale, a maggior ragione in quelli complessi e ultra popolati come le città. Per farlo, servono lhardware (i computer di bordo, le telecamere, i radar, i laser), il software (gli algoritmi di intelligenza artificiale), le mappe digitali e il cosiddetto "deep learning", in poche parole lautoapprendimento delle macchine. Queste tecnologie saranno impiegate dal Gruppoe dallanel progetto di shuttle autonomi previsto in California, apripista di un servizio commerciale vero e proprio: parliamo di veicoli convocati via app, in grado di viaggiare da soli in città - inizialmente in aree prefissate, poi sempre più lontano - e di portare a destinazione i ...