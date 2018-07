Da Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 a Bryan Cranston e Aaron Paul come Walter e

Breaking Bad - video-reunion tra Bryan Cranston e Aaron Paul per beneficenza : Come passano in fretta dieci anni. Lo sanno bene i protagonisti di Breaking Bad (che ormai è di culto ma ci sono almeno otto cose che sanno solo in pochi), che veniva trasmesso per la prima volta sulle tv americane nel 2008, per poi terminare nel 2013. Tutto il cast si è già ritrovato per il decennale della serie ma solo Bryan Cranston e Aaron Paul, in un nostalgico tête-à-tête, hanno realizzato un video di raccolta per Omaze, associazione ...

«Breaking Bad» : il ritorno sul set di Walter e Jesse… per beneficenza : «Mi stai dicendo che faremo un reboot di Breaking Bad?». Bryan Cranston non sta più nella pelle. Nel laboratorio a quattro ruote dove Walter White cucinava metanfetamina purissima, accoglie l’amico Aaron Paul con entusiasmo commovente, «sarà come Pappa e Ciccia, ma senza il razzismo», scherza l’attore sorridendo a più non posso. A smorzare l’euforia è, però, il buon vecchio Jesse Pinkman, «no, non faremo un reboot di Breaking ...

Breaking Bad - come andare a cucinare con Walter e Jesse a 10 anni dal debutto della serie : Finalmente si riuniscono: a celebrare i 10 anni dal debutto dell’acclamata serie tv Breaking Bad, i protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul si sono ritrovati in una speciale (e bizzarra) reunion. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi: non si tratta di una reunion ufficiale né di una possibilità concreta di un ritorno in onda della serie. Gli interpreti del professor Walter White e dello spiantato Jesse hanno infatti realizzato un video ...

Breaking Bad : Bryan Cranston svela la sua battuta preferita : Sì, lo confesso: c'è nella mia scelta un espediente, un'economia. Mi piace la brevità ". Cranston ha inoltre sottolineato che pensa quell'avvertimento sia un po' il "credo" di Walt: " In molti modi è ...

Breaking Bad - la reunion dei protagonisti a 10 anni dalla prima stagione : Una grande reunion , a dieci anni esatti dall'avvio della prima stagione. Sono scatti che saranno decisamente graditi ai fan di Breaking Bad , quelli della reunion del cast, ovviamente capitanato da ...

Breaking Bad - la reunion dei protagonisti a 10 anni dalla prima stagione : Una grande reunion, a dieci anni esatti dall'avvio della prima stagione. Sono scatti che saranno decisamente graditi ai fan di Breaking Bad , quelli della reunion del cast, ovviamente capitanato da ...

Le prime foto di Better Call Saul 4 riducono la distanza tra Jimmy McGill e Saul Goodman di Breaking Bad? : Il primo episodio di Better Call Saul 4 andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 6 agosto, ma la nuova stagione dello spin-off di Breaking Bad sembra destinata a raggiungere le atmosfere dark della serie madre, almeno a giudicare dalle prime immagini diffuse in esclusiva da TVLine. Il portale statunitense ha infatti pubblicato sei scatti inediti dei nuovi episodi di Better Call Saul, a giudicare dai quali Jimmy McGill è sempre più vicino ...

I dettagli sul panel celebrativo con Bryan Cranston - Aaron Paul e il cast di Breaking Bad al San Diego Comic-Con 2018 : A dieci anni dall'inizio di Breaking Bad e a cinque dalla sua fine, il San Diego Comic-Con di quest'anno sarà il teatro di un'epocale reunion della serie, visto che Bryan Cranston, Aaron Paul e il resto del cast saranno presenti insieme al creatore Vince Gilligan per celebrare il primo decennio della serie. Dopo la reunion organizzata da Entertainment Weekly, che ha pubblicato un inedito servizio fotografico dei protagonisti realizzato ...

Breaking Bad - la reunion del cast a dieci anni dal debutto : dieci anni pesano su tutti. Eppure, a vedere la copertina che Entertainment Weekly ha voluto dedicare a Breaking Bad a dieci anni dal debutto sulla Amc della prima stagione di quella che sarebbe diventata una serie tv che avrebbe fatto la storia della serialità americana (e non lo diciamo tanto per dire), sembra che il tempo si sia fermato per Heinsenberg & Co.Anna Gunn (Skyler), Aaron Paul (Jesse), Bob Odenkirk (Saul, l'unico ancora ...

Entertainment Weekly organizza una reunion di Breaking Bad per i primi dieci anni della serie (foto e video) : Sono già passati dieci anni da quando abbiamo fatto la conoscenza di Walter White, Jesse Pinkman e gli altri, e per celebrare questo primo traguardo la rivista Entertainment Weekly ha dedicato la propria copertina e un servizio a una mai vista prima reunion di Breaking Bad, che ha visto di fronte all'obiettivo della macchina fotografica tutti gli interpreti della serie cult targata AMC. "Non si può semplicemente andare oltre. È qualcosa di ...

«Breaking Bad» : la reunion del cast a 10 anni dal debutto : Ci sono tutti. Walter, Jesse, Skyler, Hank, Saul e persino Gustavo. Seri, perfetti, impeccabili come dieci anni fa, quando una serie chiamata Breaking Bad debuttò in televisione riscrivendo il concetto di serialità, ribaltando i canoni classici dell’eroe buono e indifeso con quelli dello spacciatore, del boss, del killer. A riunire i protagonisti tutti insieme è l’Enterteinment Weekly, che ripercorre con loro gli inizi di un fenomeno ...

Vince Gilligan anticipa che in Better Call Saul 4 comparirà un altro personaggio di Breaking Bad : Better Call Saul 4 è ormai in dirittura d'arrivo anche sui nostri schermi, e a giudicare dall'ultima intervista rilasciata dal creatore della serie Vince Gilligan abbiamo ben più di un motivo per essere impazienti di vederla, visto che ci sarà un piccolo crossover con Breaking Bad. Parlando con The Hollywood Reporter, Gilligan ha infatti anticipato che un "personaggio molto importante" della serie madre apparirà per la prima volta nei nuovi ...

Le citazioni di Pulp Fiction dentro Breaking Bad : Quando abbiamo percorso il viaggio nel mondo della metanfetamina fatta in casa , o meglio in camper, disegnato dalla serie cult Breaking Bad lungo le sue cinque stagioni, tutte le citazioni, gli easter egg e le influenze esplicite non ci ...

Cottarelli che guarda Breaking Bad non è un dettaglio buttato a caso : Nella crisi istituzionale un tranquillo docente di economia viene chiamato a salvare un Paese dal cancro della ingovernabilità. A Cottarelli deve essere sembrata una bizzarra coincidenza. 'Una storia ...