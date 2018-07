Cultura militante in frontiera

huffingtonpost

(Di venerdì 20 luglio 2018) Negli ultimi anni una gran parte di intellettuali ha abdicato al ruolo - che dovrebbe essergli più congeniale - di esprimere un punto di vista radicale,e scomodo di fronte al disastro del nostro paese e nel mondo, mentre gran parte di quello che si muove nella galassia dellaè diventato consolatorio, rassicurante e narcisista. Una specie di colla che tiene dentro tutto e il contrario di tutto e che rende – tutto - indistinguibile.I tempi di Pier Paolo Pasolini ed Elsa Morante sembrano lontani. Ci sono sicuramente eccezioni, ed importanti: dalle prese di posizione di Saviano contro Salvini all'eredità ancora attualissima di Luca Rastello (scomparso tre anni fa) di cui è uscito in questi giorni per Chiarelettere "Dopodomani non ci sarà" e che ci ricorda la necessità di "fare quel che si deve", senza pensare al proprio ...