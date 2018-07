Cultura A Parco Colosseo passeggiate al tramonto con Goethe

romadailynews

: Archeologia, nel parco di Stabiae il progetto di scavo del Museo Ermitage - pompeii_sites : Archeologia, nel parco di Stabiae il progetto di scavo del Museo Ermitage - daBitonto : #ambiente #bitonto Nel weekend tornano gli appuntamenti a Villa Frammarino per l'osservazione della volta celeste.… - italianaradio1 : Home . Cultura . L’arte di Jan Fabre dialoga con la Valle dei Templi Fino al 4 novembre il Parco Archeologico e Pae… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) A Roma da oggi “ilarcheologico delamplia le proprie modalità di fruizione attraverso l’attivazione di visite guidate serali dal titolo ‘sul Palatino. La passeggiata di'”. “Le visite, previste sempre di venerdi’, si svolgeranno lungo le Pendici meridionali del Palatino, da poco riaperte al pubblico. Avranno una durata di 90 minuti- spiega ancora la notain italiano e in inglese, e si snoderanno lungo un percorso in cui lo stretto rapporto tra resti archeologici e il contesto naturale sara’ illustrato riportando in vita lo spirito che ha animato ledi Johann Wolfgang vondurante il suo ‘Viaggio in Italia’”. “L’attenzione sara’ diretta non solo alla storia e alla destinazione delle architetture visibili, ma anche alla loro percezione in eta’ romantica e ...