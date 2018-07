Cristiano Ronaldo manda in delirio i tifosi cinesi La Juventus se la ride

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “Voglio Marcelo alla Juve” : VOGLIO Marcelo- Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, l’attaccante portoghese avrebbe suggerito l’acquisto di Marcelo alla società bianconera. “Voglio Marcelo“: un messaggio indiretto che CR7 avrebbe suggerito alla Juventus. Perchè Marcelo? Il terzino brasiliano, grande amico del campione portoghese, potrebbe rappresentare un tassello di grande ...

Formula 1 - Cristiano Ronaldo e Lewis Hamilton - gemelli diversi : Simili nello sport, attaccanti entrambi, simili nella vita, attaccati entrambi al senso della famiglia, tanto che Hamilton se l'è anche tatuato sul corpo. diversi in questo! Nessun tatuaggio per ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva la risposta di Rocco Siffredi : la grafica in stile CR7 diventa RS… 24! [FOTO] : La grafica della Juventus che annuncia Cristiano Ronaldo diventa virale: anche l’attore porno Rocco Siffredi crea la sua immagine personale in stile CR7, mostrando le sue… qualità L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato celebrato sui social con una splendida grafica: l’immagine, a tinte bianconere, mostra la figura stilizzata di CR7 con il suo nome inciso sullo sfondo. Una grafica diventata virale in ...

Juventus - Trapattoni : 'Cristiano Ronaldo come il mio Platini' : "Consigli a CR7 per integrarsi al meglio nel mondo bianconero? Non ne ha bisogno. Lui è un campione integro, ha un gran fisico, è determinato e mi sembra anche molto motivato. Cristiano interpreta da ...

'Real Madrid - c'è Icardi per il dopo Cristiano Ronaldo' : Madrid , SPAGNA, - Ritorno di fiamma. Il nome di Mauro Icardi riappare in cima alla lista dei desideri del Real Madrid . Ad assicurarlo è il quotidiano sportivo madrileno Marca , che indica il ...

Cristiano Ronaldo e Messi insieme in Italia? Quel tweet galeotto della Uefa : Cristiano Ronaldo e Messi, Messi e Cristiano Ronaldo, una filastrocca impossibile da recitare, due nomi che è difficile accostare nella stessa formazione anche in un videogame. Non si spiega allora il tweet partito dall’account della Uefa, poi prontamente rimosso, che ritraeva i due in una foto vagamente in bianco e nero con il messaggio “Li vedremo sfidarsi in Serie A un giorno?... o addirittura giocare fianco a fianco?”.--Cristiano Ronaldo e ...

Cristiano Ronaldo : 'Amo il tennis - mi piace Roger Federer' : René Meulensteen , assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di Cristiano Ronaldo , neo acquisto della Juventus, e della sua passione per il tennis. Infatti allo staff del Manchester non andava a genio il comportamento e il linguaggio del ...

Cristiano Ronaldo - l’ottimismo della volontà : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 25 lugli0 Celesti vette. Pelé ringraziava l’altissimo: «Mi ha dato il calcio e solo lui me lo può togliere», Maradona litigava con il Papa: «Sono stato in Vaticano e l’ho sentito dire che la Chiesa si preoccupava dei bambini poveri. Allora venditi il tetto amigo, fai qualcosa» e Ronaldo, che ha gli anni di Cristo, ha scoperto nel tempo il segreto per non ...

Cristiano Ronaldo elargisce una mancia d’oro per la sua vacanza in Grecia : la cifra da capogiro : Cristiano Ronaldo ed il gesto eclatante per lo staff dell’hotel in Grecia in cui ha alloggiato prima di diventare un calciatore della Juventus Lì dove Cristiano Ronaldo è stato raggiunto da Andrea Agnelli, per la conclusione dell’affare CR7-Juventus, il portoghese pare aver lasciato il segno. Nel resort in cui l’attaccante ha alloggiato prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, secondo il The Sun, ...

Cristiano Ronaldo elargisce una mancia d’oro dopo la sua vacanza in Grecia : : Cristiano Ronaldo ed il gesto eclatante per lo staff dell’hotel in Grecia in cui ha alloggiato prima di diventare un calciatore della Juventus Lì dove Cristiano Ronaldo è stato raggiunto da Andrea Agnelli, per la conclusione dell’affare CR7-Juventus, il portoghese pare aver lasciato il segno. Nel resort in cui l’attaccante ha alloggiato prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero, secondo il The Sun, ...

Cristiano Ronaldo ad un evento promozionale a Pechino : è effetto CR7 [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

La Juventus gode dell’effetto… Cristiano Ronaldo! La campagna abbonamenti è già sold out : La campagna abbonamenti della Juventus è già sold out, l’effetto Cristiano Ronaldo sulle casse dei bianconeri si fa già sentire L’Allianz Stadium registrerà il tutto esaurito quasi in tutti gli appuntamenti di campionato che vedranno la Juventus giocare in casa. Prima del previsto, infatti, la campagna abbonamenti della squadra bianconera è sold out. L’effetto Cristiano Ronaldo sulle economie delle casse della squadra di ...

Cristiano Ronaldo - mancia da record : 20 mila euro al personale di Costa Navarino : Il destino di un grande campione come Cristiano Ronaldo è quello di far parlare Costantemente di sé, indipendentemente da ciò che è capace di fare in campo. E visto che il campo non lo calca dai Mondiali di Russia, chiusi per lui con l'eliminazione del suo Portogallo [VIDEO] ad opera dell'Uruguay negli ottavi di finale, il fuoriclasse portoghese è stato comunque capace di rubare la scena alla kermesse iridata, nei giorni in cui è stato definito ...

Andrea Agnelli con Deniz Akalin incinta a Forte dei Marmi : si regala Cristiano Ronaldo e un altro figlio ESCLUSIVO : Nell'aprile del 2017 la coppia ha già messo al mondo Livia, che i due genitori si coccolano al mare di Forte dei Marmi. Andrea Agnelli, è nata la figlia Livia Selin. E con gli altri figli va a ...