Crescent | De Luca in tribunale | «Noi | vessati dagli imprenditori»

De Luca in tribunale a Salerno : 'Crescent - nessun patto fuorilegge' : 'Non c'è nessun accordo collusivo tra la parte imprenditoriale e quella politica'. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in tribunale a Salerno per rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo Crescent nel quale l'ex sindaco ...