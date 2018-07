CRAXI | LEGA | M5S Salvini e Di Maio devono tutto al leader Psi | le prove

Europa - Salvini come Bettino CRAXI E l'odio contro di lui diventa voti Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affaritaliani.it

