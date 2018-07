Costantino Vitagliano confessa il suo dramma

Costantino Vitagliano parla della madre : “Vorrei che potesse guarire” : Costantino Vitagliano: “Vorrei che mia madre potesse guarire” Costantino Vitagliano, diventato famoso per aver partecipato a Uomini e donne nelle vesti di tronista, ha risposto a cinque domande, intervistato per Uomini e donne magazine. Gli è stato chiesto se ha un sogno personale non ancora realizzato e lui ha risposto parlando della madre. L’ex tronista, […] L'articolo Costantino Vitagliano parla della madre: ...