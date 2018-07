Cos' è Momo su WhatsApp? Foto | sta spaventando tutti | ma in realtà è innocuo

La moda del momento è Momo Whatsapp : Cos’è e Cosa si rischia ricevendolo : Si parla molto in queste ore di Momo Whatsapp, nell'ambito dell'ennesima catena che stiamo fronteggiando in un 2018 a dir poco intenso per la popolare app di messaggistica. Cos'è più nello specifico? Perché nelle community in tanti stanno affrontando la discussione? Come si manifesta sul nostro smartphone Android o iPhone? Le notizie trapelate fino a questo momento sono piuttosto frammentarie, ma a mio avviso sufficienti per avere le idee più ...