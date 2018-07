Cos’è lo shock anafilattico e quali sono i sintomi

dilei

(Di venerdì 20 luglio 2018) Punture di insetti e allergie alimentari: d’estate aumenta il pericolo di uno, per questo è importante riconoscerne ie sapere come agire. Partiamo dalle basi: cos’è uno? Si tratta di una potente reazione allergica che presentaimportanti e si manifesta rapidamente, causando conseguenze anche fatali. Si manifesta quando l’organismo reagisce in modo violento e brusco al contatto con un allergene, che favorisce il rilascio di particolari globuli bianchi, che causano alcune reazioni a catena negli organi.gli allergeni più comuni? Senza dubbio gli alimenti, ma anche le punture di insetto (api, vespe e calabroni), i farmaci e il lattice, che si trova in moltissimi prodotti di uso quotidiano. I più espostii soggetti allergici, i bambini e gli anziani. Ipiuttosto evidenti e non vanno in ...