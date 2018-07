Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del “decreto dignità”

Salvini ha parlato al Washington Post di Europa - euro e migranti. Cosa ha detto - in sintesi : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...

Salvini ha parlato al Washington Post di Europa - euro e migranti. Cosa ha detto - in sintesi : Matteo Salvini ha rilasciato una lunga intervista al Washington Post in cui ha parlato dell'idea di costituire un "fronte sovranista europeo" e della legittimità delle ambizioni della Russia sulla Crimea. Dalla politica interna alla sicurezza, fino alla politica estera, il ministro dell'Interno e leader della Lega ha parlato dei progetti suoi e del governo giallo-verde. Ecco alcuni passaggi chiave ...

“Cosa? Cosa ha detto?”. Temptation Island - Michael è il nuovo Oronzo : fatto a pezzi. È bastata una sola frase : A Temptation Island il pubblico non ha avuto dubbi sin dalla prima puntata su Oronzo, il fidanzato di Valentina. Le sue frasi e i suoi apprezzamenti pesanti gli hanno subito valso l’antipatia del popolo del web, che non ha gradito il riavvicinamento con Valentina avvenuto nel corso della seconda puntata. Lei l’aveva mollato dopo aver visto certi video, ma poi lui si è scusato e sono usciti dal programma insieme. Uscito Oronzo, ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 15-20 LUGLIO 2018/ Cosa hanno detto le stelle? Le previsioni : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 15 al 20 LUGLIO 2018 su DiPiù Tv. Il Capricorno avrà più coraggio per affrontare le novità, tensioni in amore per l'Ariete.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 08:59:00 GMT)

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ "La Cosa più bella che mi ha detto è..." : Elensa Santarelli, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del tumore del figlio e svela qual è stato il momento più brutto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Meghan Markle e il Principe Harry/ La sorellastra “cattiva” la demonizza su Twitter : ecco Cosa ha detto : Meghan Markle e il Principe Harry, la sorellastra della Duchessa di Sussex, scrive su Twitter e sfoga tutta la sua ira nei confronti della coppia di sposi.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 07:20:00 GMT)

Incidenti stradali - il colpo di sonno e il cosiddetto "effetto culla" : da Cosa è provocato : E' partito con questo primo fine settimana di luglio l'esodo estivo. In molti, ormai, hanno fatto delle "partenze intelligenti" un'abitudine virtuosa, non fosse che, viaggiando di notte, c'è un pericolo in più per chi sta alla guida: i colpi di sonno, che secondo l'Aci sono la causa di 7 Incidenti s

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER/ Le prime parole da nerazzurro : Ecco Cosa mi ha detto Icardi : LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER, le prime parole da nerazzurro dell'attaccante argentino classe 1997: Milito è il modello, possiamo arrivare in alto e spero...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:25:00 GMT)

MotoGp – Zarco criticato da Rossi? Johann conosce la verità : “lo faceva apposta - ecco Cosa mi ha detto Vale” : Johann Zarco, le critiche di Valentino Rossi e la scelta Ktm: le verità del pilota francese di MotoGp Johann Zarco non ha brillato ad ASsen, ma nel sabato di qualifiche è stato lui l’uomo che tutti hanno elogiato, primo fra tutti Valentino Rossi, per aver trascinato tutto il gruppo di piloti a caccia del miglior tempo e della pole position. Il francese della Tech3 è stato spesso al centro delle polemiche per alcune manovre ...

Ucciso a 10 anni dalla mamma mostro. L’ultima notizia oltre ogni brivido. “Mi ha detto questa Cosa - non potevo accettarlo” : Un brutale omicidio di un bambino di soli dieci hanno ha scioccato la comunità di Lancaster, nella California del Sud, negli Stati Uniti d’America. Anthony Avalos sarebbe stato Ucciso dalla madre Heather Maxine Barron e dal suo compagno, Kareem Ernesto Leiva, dopo aver fatto coming out. L’omicidio è arrivato al termine di una vita, seppur breve, di sofferenze e violenze. Il fascicolo di Anthony parla infatti di abusi sessuali ...

Cecchi Paone contro Marica Pellegrinelli - il duro attacco contro la moglie di Eros Ramazzotti : Cosa ha detto sulla neo conduttrice di Rai1 : duro, anzi durissimo l'attacco di Alessandro Cecchi Paone ai danni di Marica Pellegrinelli , chiamata a condurre la terza puntata dei Wind Music Awards su Rai 1 al fianco di Federico Russo. Se da un ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - Cosa ha detto Tria - e Cosa non ha detto - : Il ministro dell'Economia cauto sui provvedimento bandiera del governo giallo-verde. E frena Salvini e Di Maio

Cosa ha detto Conte sul decreto 'dignità' : Roma, 3 lug. , askanews, 'Ieri sera si è svolto un Consiglio dei ministri che ha deliberato l'emanazione di alcuni decreti, sono particolarmente lieto come presidente del governo che il primo dl che ...

GTA 6 non uscirà nel 2019 - è una bufala : Cosa ha detto Rockstar : GTA 6 non uscirà nel 2019. A dirlo e stata proprio Rockstar Games, che ha voluto chiarire la situazione con i giocatori. Di recente infatti in rete è apparso un messaggio che sta circolando proprio tra i giocatori di GTA Online. Un pop-up infatti aveva avvertito che "GTA 6 uscirà nel 2019" e invitava i giocatori ad accedere al sito di Rockstar per avere maggiori dettagli. Le cose però non stanno assolutamente così e si è reso necessario un ...