Coppa Italia 2018 2019 | oggi il sorteggio Ultime notizie tabellone | ecco le squadre

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è Andorra tra l’Italia e le semifinali - vincere per dimenticare la prima sconfitta e puntare alla Coppa : dimenticare in fretta la prima sconfitta del torneo e vincere per proiettarsi verso le semifinali con rinnovata fiducia. L’Italia sfiderà Andorra stasera, venerdì 20 luglio, alle ore 17.30 nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno concluso il gruppo B in seconda posizione alle spalle dei padroni di casa spagnoli, che ieri hanno inflitto ai ragazzi guidati dal ct ...

Sorteggio Coppa Italia - ecco data ed orario per decidere gli accoppiamenti : Sorteggio Coppa Italia – “Si comunica che il Sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2018/2019 avrà luogo venerdì 20 luglio 2018, alle ore 15.00, presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini, 4 a Milano”. Questo il comunicato della Lega A, grande attesa per una competizione che promette spettacolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI ...

Canottaggio : due tappe di Coppa del Mondo nel 2020 in Italia. La novità di Sabaudia : Una notizia che scuote il Mondo del Canottaggio italiano. Come si apprende dalla testata “Prealpina” due delle tre prove di Coppa del Mondo nel 2020 si terranno in Italia. Oltre al round di Varese, già noto da tempo presso il bacino ai piedi del Sacro Monte, vi sarà anche quello di Sabaudia. Un riconoscimento importante per la Federazione guidata da Giuseppe Abbagnale. Per quanto concerne le date, nella competizione in provincia di ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Briançon : La Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva fa tappa a Briançon, in Francia, dove tra venerdì 20 e sabato 21 luglio si disputerà la terza prova del lead. Questo l’elenco dei convocati dell’Italia, diramato dal Direttore Tecnico Pietro Pozza, d’accordo con il Tecnico di Specialità Luca Giupponi: Stefano Ghisolfi G.S. Fiamme Oro Moena Stefano Carnati Ragni Di Lecco Francesco Vettorata G.S. Fiamme Oro Moena Marcello Bombardi Centro ...

Coppa del Mondo : doppietta Prosperi-Frasca - l'Italia del Trap domina a Tucson : ...lottare con un campo tecnicamente molto complicato e con temperature alle quali non siamo abituati " ha spiegato il trentatreenne di Artena alla sua quarta esperienza in una prova di Coppa del Mondo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Formula Windsurfing 2018 - Coppa Italia - Masserini si aggiudica la 3ª tappa : Massimo Masserini ITA-7 vince la 3tappa di Coppa Italia di Formula 2018 a Gravedona Massimo Masserini ITA-7 si e' aggiudicato la terza tappa di Coppa Italia di Formula Windsurfing 2018. L'atleta dell'...

Formula Windsurfing 2018 – Coppa Italia – Masserini si aggiudica la 3ª tappa : Massimo Masserini ITA-7 vince la 3^ tappa di Coppa Italia di Formula 2018 a Gravedona Massimo Masserini ITA-7 si e’ aggiudicato la terza tappa di Coppa Italia di Formula Windsurfing 2018. L’atleta dell’Associazione Velica Alto Sebino ha vinto tre delle cinque prove portate a termine nella due giorni di gara. Sul podio salgono, al secondo posto, Dario Mocchi ITA-8080 della Lega Navale di Varese, con due secondi posti e due terzi, mentre il ...

Lega A - via a trattative private per i diritti tv esteri di Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A ha dato il via alle trattative private - avvalendosi di Infront - per la commercializzazione di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana all'estero. L'articolo Lega A, via a trattative private per i diritti tv esteri di Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia fuori dalla finale nel trap femminile. Erminio Frasca impeccabile tra gli uomini : Seconda giornata dedicata alla specialità di fossa olimpica durante la Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Nella notte Italiana nessuna atleta tra le donne è riuscita a qualificarsi in finale; Valeria Raffaelli (12a) la migliore con il punteggio di 100/125, a cinque centri di distanza dalla sesta posizione. Più arretrate invece Isabella Cristiani, 20a (97/125) e Fiammetta Rossi, 31a (90/125) al termine dei cinque round di ...

Windsurf – Coppa Italia : tre vittorie e due argenti per la Techno 293 del Circolo Surf Torbole : Altro successo della squadra agonistica Techno 293 del Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia di Cagliari: tre vittorie e due argenti. Nicolò Renna ai mondiali Giovanili in Texas, con prime regate lunedì Tre giorni di regata a Cagliari per la terza tappa di Coppa Italia Techno 293 FIV, valevole l’assegnazione dei titoli nazionali di classe della tavole a vela giovanile. Sul Golfo del Poetto si sono avute tutte le condizioni di vento: medio ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - la VBC Apis Casalmaggiore si prende la 14ª edizione della SuperCoppa Italiana : La quattordicesima edizione della Supercoppa Italiana è della VBC Apis Casalmaggiore Prima, storica vittoria della VBC Apis Casalmaggiore nella Supercoppa Italiana: nella seconda tappa della Samsung Lega Volley Summer Tour, le casalasche si sono imposte per 2-0 sulla Savino Del Bene Scandicci, impedendo alla formazione toscana di conquistare, per la terza volta consecutiva, il titolo messo in palio nel corso dell’evento ...