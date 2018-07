Contratti più cari per badanti e colf | così la Dignità la ' pagano' le famiglie

Badanti e colf - Contratti più cari? : Rischio aumento per le famiglie che si affidano alle cure di Badanti, baby sitter e colf. Aumento che potrebbe arrivare fino a 160 euro in più all'anno, se non si esclude il settore domestico dagli ...

Badanti e colf - così i Contratti saranno più cari (per le famiglie)|I cinque punti : Il decreto dignità rischia di far aumentare i costi a carico delle famiglie che hanno un aiuto in casa, una colf, una badante oppure una baby sitter fino a 160 euro l’anno

Stretta sui Contratti a termine - il governo vara il 'decreto dignità' : per i licenziamenti indennizzi più alti. 'È la Waterloo del ... : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...

Decreto Dignità : più caro licenziare - stretta sui Contratti a termine : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Sono escluse dallo stop alla pubblicità le lotterie a estrazione differita, come la ...

Stretta sui Contratti a termine - il governo vara il "decreto dignità" : per i licenziamenti indennizzi più alti : «Con il decreto dignità arriva la Waterloo del precariato»: il vice premier Luigi Di Maio, dopo un mese passato all'ombra del dossier migranti e dell'altro vice premier...

Istat : ‘Record Contratti a tempo’. Di Maio : ‘In dl Dignità limiti al precariato’. E Renzi : ‘Con Jobs Act 1 milione di posti in più’ : Disoccupazione giovanile al minimo dal 2012 e nuovo record di occupati a tempo. L’Istat dà i dati, la politica li interpreta a proprio piacimento. E così l’exploit dei contratti a tempo determinato diventa oggetto di scontro tra l’attuale vicepremier Luigi Di Maio e l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Per il primo non è una buona notizia: “È il boom del precariato” dice. Per il secondo, invece, è tutto ...

Decreto Dignità : Contratti a termine più cari - ecco la bozza : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori.

Contratti a termine più cari - 4 proroghe : ANSA, - ROMA, 26 GIU - Stretta sull'uso dei Contratti a termine, con un tetto a massimo 4 proroghe in 36 mesi, un rincaro del costo contributivo di 1 punto per ogni rinnovo e il ritorno delle causali ...

Stretta sui Contratti a tempo - incentivi più efficaci per quelli stabili : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: «Sulla Gig economy nessun cambio di rotta, interverremo se le parti non individueranno accordi in tempi stretti». Poi: «Per il lavoro delle agenzie di somministrazione vogliamo evitare gli abusi» ...

Stretta sui Contratti a tempo - incentivi più efficaci per quelli stabili : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: «Sulla Gig economy nessun cambio di rotta, interverremo se le parti non individueranno accordi in tempi stretti». Poi: «Per il lavoro delle agenzie di somministrazione vogliamo evitare gli abusi» ...

M5S - stretta sui Contratti a termine : “Presto sarà più difficile prorogarli” : Passa per il cosiddetto «decreto dignità» il tentativo del vicepremier Luigi Di Maio di recuperare visibilità rispetto al suo collega Matteo Salvini. Ieri il ministro del Lavoro e dello Sviluppo (e leader di M5S), alle prese con la vicenda dello Stadio della Roma e i crescenti mugugni nel partito, ha annunciato il varo nel primo Consiglio dei minis...

Contratti a termine più lunghi - la «buona» anomalia del Jobs act : Tra le tante riforme e misure di politica economica degli ultimi anni che è augurabile non siano toccate dal nuovo governo italiano giallo-verde, ma casomai implementate e completate,...

Più Contratti flessibili e meno autonomi - così si è trasformato il mondo del lavoro : Questo trend sembra aver cannibalizzato la tendenza contraria, tipica dell'economia della conoscenza, che vede crescere il lavoro autonomo di seconda generazione. Sta succedendo anche da noi ma i ...

Lavoro : Capone - meno per giovani e più Contratti stagionali : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Nessun miglioramento effettivo sull’occupazione, visto che l’Istat nei suoi dati include l’aumento dei contratti a tempo determinato, il che riguarda soprattutto l’esercito di chi ha un contratto di Lavoro stagionale, a ridosso della stagione estiva. In altre parole, non si può parlare di ripresa effettiva, se a farne le spese sono sempre i giovani, il cui tasso di disoccupazione ...