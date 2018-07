Continuità territoriale Senza sosta verso la definizione | ok della Giunta

Continuità territoriale. L' Assessore Careddu al tavolo tecnico al MIT "Conferenza di Servizi per la settimana prossima" : "La conferenza dei Servizi dove saranno precisati i contenuti finali del nuovo sistema di Continuità territoriale aerea per l'isola sarà convocata la settimana prossima nella sede della Regione a Roma"...

Sicilia : Savarino - siciliani hanno diritto a Continuità territoriale : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) – “I Sicilia ni hanno il diritto di acquistare in qualsiasi momento i biglietti aerei per il resto del Paese ad un prezzo calmierato, agevolato e constante. Ci batteremo perché questo diritto venga riconosciuto e garantito”. Lo ha detto la presidente della commissione Ambiente dell’Ars Giusi Savarino durante l’audizione di oggi sul tema della continuità territoriale e insularità. ...

Trasporto aereo - Sardegna preoccupata per la scadenza della Continuità territoriale : Il 27 ottobre rappresenta la deadline oltre cui non è più possibile prenotare un volo in continuità territoriale da e per la Sardegna , sia sul sito di Alitalia, sia di Blue Air. L'incertezza spinge ...