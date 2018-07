Conte stoppa la flat tax Forza Italia non ci sta | «Le coperture ci sono»

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - MariaRo99325323 : Migranti, Ue stoppa Salvini su porti in Libia. Sì alla mediazione Conte - LaPresse_news : Migranti, Ue stoppa Salvini su porti in Libia. Sì alla mediazione Conte -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il suo pacchetto fiscale,tax in testa,lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppespiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una "riforma organica, direi rivoluzionaria, del fisco basata su due aliquote e una no tax area", consentendo a "chi ha col fisco pendenze senza colpa di azzerarle" e aumentando le pene agli evasori. Quanto al fatto che latax favorirebbe i ricchi, assicura che "la Costituzione impone la progressività fiscale e noi la rispetteremo".Gli ribatte Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori azzurri: "Il nostro modello ditax, con aliquota al 23% e ...