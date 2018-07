Conte-Abramovich | scintille | l' ex tecnico chiede i danni al Chelsea

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) C'eravamo tanto amati: questa semplice frase calza a pennello ad Antonioe Roman, patron del. Il russo, nell'estate del 2016 scelse di affidarsi alleccese che alla sua prima stagione in Inghilterra conquistò la Premier League. Lo scorso anno, purtroppo, i Blues hanno disputato un'annata non positiva, hanno terminato al sesto posto in classifica rimanendo dunque fuori dalla Champions League ma hanno vinto almeno la Coppa d'Inghilterra in finale contro il Manchester United di José Mourinho.Il, proprio qualche giorno fa, ha deciso di esonerarlo per lasciare la panchina al suo connazionale Maurizio Sarri che è già stato presentato alla stampa. Secondo quanto riporta l'autorevole Times, però,avrebbe deciso di portare in Tribunale il club per le tempistiche troppo lunghe che hanno portato al suo esonero. L'ex allenatore della Juventus e della ...