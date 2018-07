Consulta | toghe in politica | distinguere tra elettorato passivo e schieramento organico

Toghe in politica - sentenza Consulta sul caso Emiliano : “E’ legittimo il divieto di iscriversi o partecipare ai partiti” : È legittimo il divieto alle Toghe di partecipare alla vita politica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale pronunciandosi sul caso di Michele Emiliano, il governatore della Puglia – che prima di entrare in politica faceva il pm – finito sotto processo disciplinare davanti al Csm proprio per essere stato in passato segretario e presidente del Pd pugliese. La Consulta ha giudicato “non fondate” le questioni di legittimità ...