Consulta : incostituzionale lunga residenza bonus affitto migranti : Roma, 20 lug., askanews, - È incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio regionale o decennale sul territorio nazionale richiesto ai soli cittadini extra-comunitari al ...

Salvini se la prende anche con il presidente della Consulta : "Incostituzionale sapere se i rom pagano le tasse?" : Botta e risposta tra Giorgio Lattanzi e Matteo Salvini. Dopo la bocciatura del censimento dei rom, dichiarato "incostituzionale" dal presidente della Consulta, la replica del ministro dell'Interno non si è fatta attendere: "L'unico mio interesse è sapere chi vive nei campi rom, possono esserci pure svizzeri e australiani"Da Marina di Massa, dove è andato a sostenere la candidatura a sindaco di Francesco Persiani (al ...

“Precedenza ai veneti nei nidi” - Consulta : legge incostituzionale : “Precedenza ai veneti nei nidi”, Consulta: legge incostituzionale “Precedenza ai veneti nei nidi”, Consulta: legge incostituzionale Continua a leggere L'articolo “Precedenza ai veneti nei nidi”, Consulta: legge incostituzionale proviene da NewsGo.

Asili - precedenza ai veneti La Consulta boccia Zaia : "Norma incostituzionale" : All'ingresso degli Asili i bambini sono tutti uguali. E nessuno ha diritto a un ingresso 'preferenziale'. Una legge che statuisce il contrario , come in Veneto, dove la Regione aveva ipotizzato un '...

"ASILI NIDO - PRECEDENZA AI VENETI" - Consulta BOCCIA LEGGE/ "È incostituzionale" : il solo requisito applicabile : Corte Costituzionale BOCCIA Regione Veneto: i residenti per 15 anni non hanno PRECEDENZA di accesso agli asili. Deluso il presidente Luca Zaia: "Una decisione ingiusta"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:13:00 GMT)

'Asili nido - prima i veneti' - per la Consulta è incostituzionale : Roma, 25 mag. , askanews, Il requisito della residenza protratta per 15 anni, richiesto dalla legge regionale del Veneto n. 6 del 2017 come titolo di precedenza per l'accesso agli asili nido, 'è ...