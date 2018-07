Consente al marito di stuprare la figlia piccola per anni : “Si scambiavano la stanza” : Una 72enne australiana è stata condannata a due anni di carcere per aver permesso l'abuso di un minore di 16 anni. Sua figlia. La donna si è dichiarata colpevole anche di incesto. In diverse occasioni sarebbe andata a dormire nel letto della figlia cedendo quello matrimoniale alla piccola per facilitare le violenze.Continua a leggere