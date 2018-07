Confermato lo speciale natalizio di Doctor Who 11 | l’annuncio di Chris Chibnall al

optimaitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nel corso del panel al San Diego Comic-Con 2018,e il produttore esecutivo Matt Strevens hannolodiWho 11. La longeva serie fantascientifica rispetterà quindi la sua tradizione, e il 25 dicembre, i fan potranno guardare il classico episodio festivo.Lodovrebbe andare in onda al termine dell'undicesima stagione, chiudendo in bellezza la nuova era del Dottore di Jodie Whittaker. In una ristretta conferenza stampa, lo showrunner e il produttore hanno dichiarato:"Sembra che gireremo undici episodi. Ed è solo una stagione da 10. Non so cosa è successo. È uno show sul tempo e lo spazio, perciò tutto è molto astratto. Credo proprio che ci sarà un altro episodio al termine della stagione."ha inoltre parlato dell'immediata premiere diWho 11, aggiungendo che si tratterà di una stagione completamente ...