Condannato per pedofilia | pastore 45enne esce dal carcere e viene ammazzato La sua

Frasso. Ucciso in un agguato Giuseppe Matarazzo Condannato per pedofilia : Aveva lasciato il carcere da pochi giorni per un permesso. Ieri sera è stato Ucciso a Frasso Telesino (Benevento), nella

Bologna : minacciava una 13enne per farsi mandare foto intime - 17enne Condannato a 4 anni : Condanna severa per violenza sessuale dal Tribunale dei Minori di Bologna nei confronti di un diciassettenne: il ragazzo, dopo aver conosciuto una tredicenne sui social, aveva iniziato a ricattarla pur di farsi mandare della foto intime. Quando la madre della ragazzina è riuscita a farsi raccontare tutto dalla figlia è scattata la denuncia.Continua a leggere

Benevento : ucciso Condannato per violenza sessuale su minori in permesso premio : Si trovava a casa dei genitori. Era stato indagato per il suicidio di una 15enne di Frasso Telesino

Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda

Operaio muore dopo puntura di vespa - datore di lavoro Condannato per omicidio : Stava sostituendo la lampadina di un lampione quando fu punto da un insetto, probabilmente una vespa. Poco dopo Davide Zangara, un Operaio di 44 anni, cominciò a stare male fino a morire. Ucciso da un choc anafilattico. Era il giugno di 4 anni fa. Il legale rappresentante della ditta è finito sotto processo e ieri è stato condannato a un anno per omicidio colposo dal giudice Ludovico Morello del tribunale di Ivrea. Il pm Giuseppe Drammis aveva ...

Operaio morto per la puntura di una vespa : Condannato a un anno il titolare : Un imprenditore è stato condannato a un anno per omicidio colposo perché il suo dipendente morì punto da una vespa. E' quanto ha deciso il tribunale di Ivrea a conclusione del processo di...

licenziato docente di religione Condannato per pedopornografia

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha Condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

Busto Arsizio - abusa per anni delle due nipotine : nonno orco Condannato a 9 anni : Un nonno che ha abusato per anni delle due nipotine , figlie della figlia, è stato condannato a nove anni dalla Corte d'Appello di Milano. Il pensionato di Busto Arsizio, Varese, oggi 72enne dovrà ...

