Condannato per pedofilia | esce dal carcere e viene ucciso a Benevento

Giuseppe Matarazzo - Condannato per pedofilia - esce dal carcere in permesso premio e viene ucciso a Frasso Telesino : Da pochi giorni aveva lasciato il carcere per un permesso, e questa sera è stato ucciso in contrada Selva a Frasso Telesino (Benevento), nella casa dove abitava. La vittima è un ex pastore, Giuseppe Matarazzo, di 45 anni, arrestato dai carabinieri nel 2009 con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una quindicenne del posto che dopo qualche tempo si tolse la vita impiccandosi. Matarazzo nel dicembre 2011 fu condannato a 11 ...

Operaio muore dopo puntura di vespa - datore di lavoro Condannato per omicidio : Stava sostituendo la lampadina di un lampione quando fu punto da un insetto, probabilmente una vespa. Poco dopo Davide Zangara, un Operaio di 44 anni, cominciò a stare male fino a morire. Ucciso da un choc anafilattico. Era il giugno di 4 anni fa. Il legale rappresentante della ditta è finito sotto processo e ieri è stato condannato a un anno per omicidio colposo dal giudice Ludovico Morello del tribunale di Ivrea. Il pm Giuseppe Drammis aveva ...

