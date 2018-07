Conclusa la missione Olimpo | il pallone ha sganciato la gondola con a bordo le

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Dopo un viaggio di cinque giorni a circa 38 chilometri di quota, è atterrato nel Canada settentrionale il prezioso carico della. Lanciata il 14 luglio dalle Isole Svalbard, lacon agli strumenti scientifici è stata sganciata dalalle 3:58 del 19 luglio per permettere un atterraggio sulla terraferma, prima che iniziasse un lungo e incerto tragitto sul Mar Glaciale Artico. Le simulazioni delle traiettorie – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – indicavano infatti che difficilmente ilavrebbe percorso la prevista rotta circumpolare per tornare verso le Isole Svalbard, la Groenlandia o il Nord del Canada, a causa delle mutate condizioni dei venti stratosferici. Non si è quindi voluto correre il rischio di perdere il prezioso carico in mare. I dati ottenuti nelle prime ore di volo, quando lo strumento era in linea di vista, ...