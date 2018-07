Combattere il caldo a tavola : la dieta anti-afa : caldo, afa, calore. Quando la colonnina del mercurio sale a livelli critici (oltre i 30°) idratare il corpo diventa fondamentale. Ma non serve solo bere tanto (almeno 2 litri al giorno a piccoli sorsi a distanza di 15/20 minuti), il caldo si combatte sopratutto a tavola, scegliendo gli alimenti giusti ed evitandone altri. Ma quali sono i cibi più adatti a contrastare la calura? Anzitutto, quelli in grado di fornire al nostro organismo sali ...

Caldo e alimentazione : i consigli dello chef per Combattere l’afa a tavola : Come combattere il Caldo estivo? Un aiuto arriva sicuramente da una sana, bilanciata e corretta alimentazione: lo chef Alessandro Circiello ha stilato per l’Adnkronos dieci consigli per affrontare al meglio le alte temperature. Bere più acqua – Il nostro organismo è composto per circa il 70% da acqua e necessita di circa 3 litri d’acqua al giorno: un litro e mezzo viene introdotto con ciò che mangiamo e il restante litro e ...

Estate : 5 consigli per Combattere il caldo : caldo e inquinamento possono avere effetti sinergici negativi sulla Salute del respiro. Basti pensare che l’alta temperatura, di per sé, abbatte le performance di un individuo normale mediamente del 20%. Ma tale percentuale aumenta, sino anche a triplicarsi, nei casi di soggetti più fragili: pazienti con malattie respiratorie, cardiopatici o con patologie invalidanti. “Questi, durante i periodi più caldi, si trovano in serie ...