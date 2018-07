: #Colombia,Farc: eslposione con tre morti - CyberNewsH24 : #Colombia,Farc: eslposione con tre morti - TelevideoRai101 : Colombia,Farc: eslposione con tre morti - Key4biz : RT @filippo_modica: Bufera negli Usa dopo il vertice Trump-Putin, Il ritorno delle Farc in Colombia, Accordo Ue-Giappone - Key4biz https://… -

Tre persone rimaste uccise per l'esplosione di una bomba nel nord est della, in un attacco attribuito a dissidenti dell'ex gruppo guerrigliero delle(Forze Armate Rivoluzionarie della).Lo ha reso noto Elder Giraldo,comandante di Arauca. L'esplosione è avvenuta nel municipio di Arauquita, quando due uomini stavano apparentemente collocando una bomba per colpire un convoglio militare.L'ordigno è però scoppiato in anticipo uccidendo i due uomini e una persona che abitava in una casa vicina.(Di venerdì 20 luglio 2018)