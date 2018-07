Clima shock | la Scandinavia come il Mediterraneo | 33 gradi al Polo e Svezia devastata

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Luglio estremo in tutto il mondo, con un caldo record che sta investendo le regioni Settentrionali del nostro globo. Norvegia,, Finlandia e persino, dove il termometro ha raggiunto i 30 °C. Temperature altissime in molte città: a Oslo sono stati registrati 28,1°C, a Helsinki 31,2°C e a Stoccolma sono stati raggiunti addirittura i 33,5°C. Si tratta di un caldo senza precedenti. Il centro di Helsinki, in Finlandia, ha superato la soglia dei 30Celsius – 86Fahrenheit – per la prima volta in otto anni, secondo Meteenne Kapikian, meteorologo di MeteoFrance. In Norvegia, un record storico per la contea norvegese settentrionale del Troms è stato raggiunto mercoledì quando il termometro è salito a 92,3Fahrenheit nella giornata di mercoledì, pari a ben 33.5 °C. Martedì, il villaggio di Tana Bru, in Norvegia ha superato 86Fahrenheit, ...