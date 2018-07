Circolare Salvini | l' Arci di Lecce difende gratis gli ambulanti e i clienti multati in

La Circolare di Salvini sulla protezione umanitaria ai migranti - spiegata : Ha invitato a concedere con meno frequenza una delle forme di protezione più diffuse per gli stranieri che arrivano in Italia, attirandosi molte critiche The post La circolare di Salvini sulla protezione umanitaria ai migranti, spiegata appeared first on Il Post.

Salvini - Circolare Viminale sui migranti/ Sindaco Orlando : “Ministro ossessionato - così agevole le mafie” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Migranti : sindaco Trapani - Circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2) : (AdnKronos) - Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: "E' necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale - avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perc

Migranti : sindaco Trapani - Circolare Salvini limitata da poca conoscenza : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Il provvedimento non può essere contestato tout court. L'obiettivo di limitare gli abusi è pienamente condivisibile, così come la velocizzazione dell'iter. Ma la circolare contiene anche dei limiti legati al fatto che forse il ministro non vive e non conosce pienamente

Migranti : sindaco Trapani - Circolare Salvini limitata da poca conoscenza : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il provvedimento non può essere contestato tout court. L’obiettivo di limitare gli abusi è pienamente condivisibile, così come la velocizzazione dell’iter. Ma la circolare contiene anche dei limiti legati al fatto che forse il ministro non vive e non conosce pienamente il fenomeno migratorio”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, commentando la ...

Migranti : sindaco Trapani - Circolare Salvini limitata da poca conoscenza (2) : (AdnKronos) – Resta, però, a monte di ogni provvedimento, una necessità: “E’ necessario farsi sentire in Europa, altrimenti tutto, anche questa circolare, si riduce a propaganda elettorale – avverte Tranchida -. Bisogna riscrivere le regole, serve una corresponsabilità di tutti gli Stati membri perché il peso di un fenomeno globale non ricada solo sul Paese che accoglie nei propri porti questi disperati”. Ma al ...

Migranti : sindaco Palermo - Circolare Salvini agevola mafie e criminalità : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Con la recente circolare inviata a tutte le prefetture appare sempre più chiaro il disegno dell'attuale ministro dell'Interno che non soltanto è sempre più ossessionato, a livelli patologici, dall'idea che l'Italia sia una realtà interculturale, ma sempre più chiaramen

SALVINI - STRETTA SU ASILO MIGRANTI/ Unhcr - “Italia rimanga generosa” : Zaia - “Circolare provvidenziale” : Matteo SALVINI e la STRETTA sui MIGRANTI, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Migranti : sindaco Pozzallo - Circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata”. E’ un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo del Viminale, inviata ieri alle prefetture italiane e ai responsabili delle commissioni per il riconoscimento delle tutele ...

Migranti : sindaco Pozzallo - Circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata". E' un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo

Migranti : sindaco Pozzallo - Circolare Salvini? No a soluzioni drastiche : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini parte da considerazioni condivisibili salvo poi giungere a soluzioni decisamente drastiche. Occorrerebbe, invece, una sintesi più equilibrata”. E’ un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, sulla circolare del capo del Viminale, inviata ieri alle prefetture italiane e ai responsabili delle commissioni per il riconoscimento delle ...

Circolare ai prefetti. Stretta di Salvini. Sposta 42 mln da accoglienza a rimpatri. Accordo in Germania : Con una Circolare inviata alle prefetture, il ministro dell'Interno chiede risposte più veloci e criteri più severi sulla concessione dei permessi umanitari -

Migranti : stretta Salvini su asilo - Circolare a prefetti : ANSAmed, - ROMA, 5 LUG - Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, ...

Migranti - stretta di Salvini sulla protezione umanitaria per mamme - malati - bambini : la Circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di rendere più stringenti i criteri per la concessione di questa tutela a donne, bambini, malati e ...