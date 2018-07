Cina | approvato il nuovo piano triennale anti-smog E lo stop ai rifiuti inguaia il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo. Il governo cinese haun(2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la qualità dell’aria nel Paese di mezzo. Un impegno, questo, che passa anche da politiche più rigide in materia di, con una limitazione alle importazioni dall’estero che ha effetti su tutta la zone e soprattutto in Giappone. Tokio si ritrova invasa dalla plastica: prima delloesportava oltre 510mila tonnellate ogni anno, nel 2018 appena 30mila tonnellate. Ilè stato pubblicato sul sito del Consiglio di stato, il ...