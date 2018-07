Ciclocross – Tempier in gara nel Campionato Nazionale francese

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sogni tricolore per il team Bianchi Coutervail.ina Lons le Saunier nelXCO, Fontana, Colledani e Teocchi al via nelitaliano Week-end di sogni in maglia tricolore per i biker del Team Bianchi Countervail. Sia Marco Aurelio Fontana, Nadir Colledani e Chiara Teocchi, sia ilStephanedaranno l’assalto ai titoli nazionali. I tre italiani saranno ina Pila (Aosta) sabato 21 luglio, l’atleta transalpino correrà invece a Lons le Saunier (Francia) domenica 22. A Lons le Saunier– bronzo al2017 – parteciperà allamaschile élite, in programma domenica alle 14.45. L’obiettivo è quello più prestigioso: “Vincere. Ilè aperto quest’anno. Io, Marotte, Sarrou, Carod e Koretzky ce la giocheremo alla pari: sarà una bella ...