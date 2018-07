Chiusa Via Borgogna | tegole pericolanti da S Agnese

Rinviato a giudizio un allevatore di Chiusa per il grande incendio ai Marenchi la scorsa estate : Riceviamo dal Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo e pubblichiamo: "Si rende noto l'esito di un'articolata indagine di polizia giudiziaria che si è recentemente conclusa con il rinvio a giudizio del Gip ...

Chiusa un'altra casa del piacere a Ragusa : in via Picardi : Chiusa dalla Squadra Mobile di Ragusa la sesta casa del piacere del 2018 nell'ambito dell'operazione Alto Impatto. A prostituirsi due cubane.

Roma : Via Damiano Chiesa Chiusa ancora 4 mesi : Roma – Più lunghi, pero’, saranno i tempi per la riapertura della strada nel senso di marcia dalla Balduina al Gemelli. “È necessaria la messa in sicurezza della strada intera perche’ il rischio che avvenga un nuovo evento voragine esiste- ha aggiunto Sarni-. La fognatura va rifatta per 370 metri lineari con una nuova tubazione in materiale plastico. Il cantiere potrebbe confermare una sola carreggiata aperta al traffico ...

Maltempo : disagi sulle linee ferroviarie - Chiusa linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Il Maltempo in Lombardia ha provocato numerosi disagi alle linee ferroviarie. La circolazione, fa sapere Rfi, è stata sospesa sulla linea Luino-Gallarate, nel varesotto, da questa notte, per danni alla rete ferroviaria e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.La mobilità è stata garantita con un autobus fra Luino e Gallarate ma è ancora in corso l’intervento dei tecnici di Rete ...

Trolley fa scattare allarme bomba Chiusa al traffico via Campana : Un Trolley di medie dimensioni abbandonato nei pressi di via Campana, uscita della tangenziale Est Ovest di Napoli ha mandato in tilt per circa un'ora e mezza il traffico tra Pozzuoli alta e l'...

Cagnolina con zampe legate - Chiusa in un sacco e gettata via : la scoperta shock a Rende : L'orribile scoperta a pochi chilometri dal luogo dove era stata ritrovata Luce, l'altra Cagnolina sepolta viva dal padrone che è riuscita a partorire 11 cuccioli prima di morire. L'animale legato con le zampe anteriori e posteriori e poi rinchiuso in un sacco e gettato a bordo strada.Continua a leggere

Chiusa PESIO/ Tutti i preparativi per il "Viaggio nel tempo" di Flamulasca : Sabato 23 e domenica 24 giugno a CHIUSA PESIO torna la rievocazione storica "Viaggio nel Tempo" organizzata dall'Associazione Culturale Flamulasca e Touta Kebennates, giunta alla sesta edizione. ...

Cantiere di via Bertani - strada Chiusa per 8 settimane. Ecco come cambia la viabilità : Tags: cambio viabilità Cantiere castelletto comune di genova cronaca genova notizie liguria via Bertani Precedente

Castelletto - lavori sulla rete gas : da lunedì fino ad agosto via Bertani Chiusa al traffico : I lavori iniziano l'11 giugno e dovrebbero durare 8 settimane, ma da Ireti si preparano già ad andare "lunghi" verso la fine di agosto. La stagione estiva, in cui si prevede un calo del traffico del ...

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai Chiusa'. Al Colle ancora tempo per un governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...

Via Bertani Chiusa 3 mesi - disagi in vista. : Dodici settimane di blocco, contro le 6-7 ipotizzate inizialmente: sarà un’estate complicata per la viabilità di Castelletto