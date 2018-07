Chicago P D | dal 24 luglio in Tv su Italia 1 la quarta stagione

Cast e personaggi di Chicago Fire 5 su Italia1 dal 18 luglio tra nuovi casi e ricatti : anticipazioni primi episodi : Cast e personaggi di Chicago Fire 5 sono pronti a fare fuoco e fiamme, è il caso di dirlo, nel prime time di Italia1 dove proprio oggi, 18 luglio. Il grande ritorno della serie segna il primo passaggio in chiaro dopo quello su Mediaset Premium di qualche mese fa. Il comandante Boden, i tenenti Casey e Severide e tutti gli altri della squadra torneranno con gli episodi della nuova stagione a cominciare dal triplice episodio di oggi. Questa ...

Il Milan rinasce con Ricketts! Dal miracolo con i Chicago Cubs al progetto rossonero : specializzati nel tornare a vincere : La famiglia Ricketts esce allo scoperto: il documento che fa chiarezza sull’interesse del finanziere americano per il Milan Il futuro del Milan è incerto: la società rossonera potrebbe vivere degli stravolgimenti importanti. Nelle ultime ore infatti si fa sempre più strada l’ipotesi di un importante affiancamento a Yonghong Li, alla ricerca di un socio: Thomas Ricketts, questo il nome più chiacchierato del momento. Un noto finanziere ...

Privacy - diversi siti Usa offline in Europa : dal Chicago Tribune al Los Angeles Times : Dal New York Daily News al Chicago Tribune, dal Los Angeles Times all’Orlando Sentinel e al Baltimore Sun. diversi siti statunitensi sono momentaneamente offline in Europa dopo l’entrata in vigore del Gdpr, il Regolamento generale per la protezione dei dati, che dovrà essere applicato anche dai ‘big’ americani di internet da Google a Facebook. Le nuove norme Ue a tutela della Privacy, che riporta il controllo dei propri dati ...

Bono Vox - cade dal palco/ Video - incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago : Bono Vox, cade dal palco: Video. incidente per il frontman degli U2 durante concerto a Chicago, tappa dell'Experience + Innocence Tour della band irlandese. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:30:00 GMT)

Bono Vox cade dal palco - paura per il leader degli U2 in concerto a Chicago (video) : Bono Vox cade dal palco durante il concerto a Chicago. Un grosso spavento, quindi, per il frontman degli U2, che tenevano una tappa dell’Experience + Innocence Tour 2018 La caduta è stata la conseguenza di una leggerezza. L’artista si stava infatti spostando sulla passerella centrale nel corso della prima canzone, per poi ritrovarsi nel vuoto senza accorgersi che il tratto di palco era concluso. Bono è quindi precipitato nel vuoto, ...