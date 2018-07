Cdp | chi è Fabrizio Palermo | il nuovo amministratore delegato

Cdp - in pole un uomo del rigore Barachini verso la Vigilanza Rai : Entra nel vivo la tornata delle nomine pubbliche. Oggi si giocano due partite strategiche, primo banco di prova per la tenuta dell'alleanza gialloverde: Cdp e Rai. Trovata la quadra, potrebbero andare ...

Cdp : Guzzetti - sviluppo ma no rischi conti : ROMA, 7 GIU - Le fondazioni bancarie, azioniste di minoranza di Cdp, sono favorevoli a "un ulteriore sviluppo della Cassa" che "non metta a rischi o i risparmi degli italiani ma se si intende superare ...

Cdp - Guzzetti : "Sì a sviluppo - ma ci opporremo a rischi per risparmi" : MILANO - Sì a una Cassa depositi e presiti più forte, ma no a interventi che mettano rischi o i risparmi degli italiani. È il messaggio molto chiaro mandato da Giuseppe Guzzetti , presisdente dell'Acri, ...

"Non proseguirò con un secondo mandato". Costamagna si chiama fuori dalla partita Cdp : Claudio Costamagna si chiama fuori dalla partita per l'imminente rinnovo della presidenza di Cassa depositi e prestiti: non proseguirà con un secondo mandato. L'annuncio in una nota, dove Costamagna spiega: "Questa mattina ho condiviso con il presidente di Acri e Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ringrazio per la fiducia accordatami, la decisione di non proseguire con un secondo mandato alla presidenza di Cassa depositi e ...