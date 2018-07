meteoweb.eu

: RT @Adnkronos: #Cdp, c'è l'intesa - Dottor_Strange : RT @Adnkronos: #Cdp, c'è l'intesa - Adnkronos : #Cdp, c'è l'intesa - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Nomine, fumata bianca su #Cdp dalla riunione a Palazzo Chigi tra #Conte, e i ministri #DiMaio, #Tria… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) (AdnKronos) – Fumata Bianca a Palazzo Chigi per le nomine di . A quanto si apprende da fonti del governo, l’intesa è arrivata dopo un vertice, appena terminato, a cui hanno preso parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro per l’Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Ieri la riunione convocata da Conte era stata ”rinviata per impegni”. La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, la società per azioni controllata per circa l’86% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il 14% circa da diverse fondazioni bancarie. La nomina per l’attuale vice presidente Bei Dario Scannapieco e Fabrizio Palermo, in pole per la poltrona rispettivamente di ad e di direttore generale, ...