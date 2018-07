Cda Rai | Riccardo Laganà eletto dai dipendenti | sconfitto Natale dell’Usigrai Ora

Rai - dai prof alla Smart Cda specchio dei governi : Ogni Cda Rai è la fotografia, o la caricatura, del governo che lo esprime e a sua volta ogni governo è caratterizzato dal Cda Rai che mette in campo. Così è anche stavolta, con i giallo-verdi: una ...

Rai - quando il Cda è specchio dei governi : Oltre al presidente Claudio Dematté, ordinario di economia aziendale, il filosofo Tullio Gregory, l'editrice Elvira Sellerio, lo storico e giornalista Paolo Murialdi e via così. Non riuscirono a ...

Rai - dipendenti eleggono Laganà in Cda : 21.55 E' Riccardo Laganà il membro del Consiglio di Amministrazione espresso dall' Assemblea dei dipendenti Rai. Il candidato di Indignerai è stato eletto con 1916 punti. Roberto Natale, espresso dall'Usigrai, ha ottenuto 1356 voti. Gianluca De Matteis Tortora, candidato dei sindacati del personale non giornalistico, 1201 voti. Hanno votato 6.676 aventi diritto su un totale di 11.719 dipendenti con un'affluenza del 56,97%.

Cda Rai - Laganà è il rappresentante dei dipendenti. Ora mancano solo i due membri di nomina governativa : ROMA. Dopo i quattro rappresentanti eletti ieri da Camera e Senato , è arrivato anche il quinto nome del consigliere d'amministrazione Rai. È Riccardo Laganà, 43 anni, votato dall'assemblea dei ...

Cda Rai - Minoli : "Cambiamento? È tutto uguale a prima" : Dalle pagine di Repubblica Giovanni Minoli, con il suo lunghissimo curriculum, lancia la provocazione: "Tutti parlano di governo del cambiamento, ma è rimasto tutto uguale a prima". L'ex direttore di Rai2, Rai3, RaiStoria e RaiEducational, infatti, aveva inviato il suo Cv per essere preso in considerazione nella formazione del nuovo Consiglio di amministrazione della Rai, ma è stato clamorosamente smarcato. Lo stesso è successo ad altri ...

La provocazione di Minoli - candidato a vuoto al Cda Rai 'Altro che cambiamento - tutto uguale a prima' : ... elemento che almeno sulla carta garantiva una qualche forma di sganciamento dalla politica - e senza dire niente a nessuno ho mandato il curriculum perché ritenevo di avere i titoli. Spinto da un'...

Rai : Parlamento sceglie 4 membri per Cda : ANSA, - ROMA, 18 LUG - Ok del Parlamento all'elezione dei suoi 4 membri per il Cda della Rai. Igor De Biasio, con 312 voti e Gianpaolo Rossi con 166, sono stati eletti dall'Aula della Camera, mentre ...

Rai - al via le votazioni per il membro interno del Cda : Il percorso che porta al nuovo Cda Rai, amministratore delegato incluso, è ancora in fieri. Oggi Camera e Senato hanno espresso con i loro voti quattro dei sette componenti. A mezzanotte di oggi si ...

Cda Rai : il Parlamento elegge i consiglieri Borioni e Coletti - Senato - - De Biasio e Rossi - Camera - CHI SONO : Quaranta anni, una laurea in Scienza politiche alla Cattolica di Milano e poi corsi di specializzazione in marketing ed economia digitale alla Bocconi, De Biasio, prima di approdare nel 2017 a ...

Cda Rai - scelti i quattro consiglieri Alberto Barachini alla Vigilanza : Igor De Biasio, Lega, e Gianpaolo Rossi, Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai. Il Senato ha eletto invece Rita Borioni, Pd, e Beatrice Coletti, M5S, scelta con il voto on line,. ...

Cda della Rai - il gioco degli incastri : Funziona il gioco degli incastri e degli scambi di voti parlamentari. Ed ecco il nuovo Cda della Rai. Alla Camera e al Senato, gli onorevoli danno la loro preferenza per i membri della squadra che ...

Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine : chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai : Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chi sono i nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tutti sono volti nuovi: per la storica dell'arte Borioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo ...

