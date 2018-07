Cavani al Napoli Ultime notizie | de Laurentiis frena entusiasmi | Possibile ma deve

De Laurentiis : 'Cavani al Napoli è una bufala - Benzema e Di Maria sono vecchi' : 'Cavani al Napoli? È una bufala'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dal ritoro di Dimaro. Alle voci su un accordo già pronto per 8,5 ...

De Laurentiis chiude a Benzema : «Cavani al Napoli? No - non credo» : «Vi ho sempre detto che Cavani è uno che guadagna tanto. Non credo che in chiusura di carriera possa decidere di dimezzarsi lo stipendio». Così Aurelio De Laurentiis...

Napoli - Ancelotti punta Benzema : i tifosi rivogliono Cavani : Ancelotti punta Benzema- Il mercato del Napoli si prepara ad entrare nel vivo. Carlo Ancelotti avrebbe scelto Benzema come centravanti ideale in vista della prossima stagione. Un modo per rispondere al colpo bianconero targato CR7. Lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe fare da effetto domino per il campionato italiano. Effetto domino che potrebbe portare Benzema a […] L'articolo Napoli, Ancelotti punta Benzema: i tifosi rivogliono Cavani ...

Napoli - De Laurentiis jr : 'Cavani - che bello!' : DIMARO-FOLGARIDA - Cristiano e poi Di Maria : a quanto pare c'è sempre Jorge Mendes, dietro le quinte. Proprio così: l'amico, come lo ha definito De Laurentiis , nonché il potentissimo manager che ...

Napoli - L. De Laurentiis apre a Cavani : 'A chi non piacerebbe rivederlo...' - : A tornare sull'argomento caldo di mercato, è stato Luigi De Laurentiis , figlio del patron Aurelio, che, intervenuto ai microfoni di Premium Sport direttamente dal ritiro azzurro di Dimaro, ha aperto ...

Napoli - De Laurentiis jr : 'Un ritorno di Cavani? A chi non piacerebbe...' : Già, perché Luigi De Laurentiis , primogenito di Aurelio , presidente del Napoli , esce allo scoperto e, al Corriere dello Sport , svela il suo grande sogno. De Laurentiis jr , che segue direttamente ...

Napoli - in Spagna sono sicuri 'Offerta di 45 milioni per Benzema'. Resta viva l ipotesi Cavani : DIMARO FOLGARIDA - C'è il ruggito di una pantera, stilizzata sulle nuove maglie del Napoli per la prossima stagione agonistica, griffate Kappa, che il club di Aurelio De Laurentiis ha appena ...

Napoli - Ancelotti chiama Di Maria. Cavani semplice suggestione - ma… : Ancelotti chiama DI MARIA- L’effetto Cristiano Ronaldo sulla Serie A potrebbe favorire di riflesso anche il Napoli. Come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani su Angel Di Maria. L’esterno argentino, attualmente in forza al PSG, piace anche all’Inter di Spalletti. Perchè si può? Di Maria avrebbe già […] L'articolo Napoli, Ancelotti chiama Di Maria. Cavani ...

Napoli - ADL allo scoperto : “L’anno scorso ci hanno scippato lo scudetto. Cavani? Se vuole mi chiami” : ADL allo scoperto- Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto e apre ufficialmente le porte al ritorno di Edinson Cavani. Un ritorno che potrebbe concretizzarsi solamente per scelta dell’attuale attaccante del PSG. “Se vuole tornare a Napoli mi chiami, ma si dovrà ridurre l’ingaggio”. Questo il messaggio del presidente. “CI hanno scippato LO SCUDETTO” De Laurentiis […] L'articolo Napoli, ADL allo scoperto: ...

Il Napoli sogna Cavani - tifosi entusiasti. De Laurentiis : “si riduca l’ingaggio e può tornare” : “So che tutti quanti vorrebbero un top player come Cavani. Cavani guadagna 20 milioni ogni 10 mesi. Ha il mio numero di telefono: mi chiama, mi parla, si riduce lo stipendio, mi mette in condizione di parlare col PSG, che non so neppure se può essere disponibile a privarsi del calciatore“. Aurelio De Laurentiis parla ai tifosi del Napoli, nel teatro di Folgardida, assieme ad Ancelotti e a Insigne, poi risponde anche a una ...