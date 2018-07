Castel del Monte | serata per eclissi luna

Serata Internazionale dell’eclissi di Luna : il 27 luglio l’iniziativa a Castel del Monte : Venerdì 27 luglio , in occasione dell’eclissi Luna re più lunga del secolo, il Polo Museale della Puglia organizza a Castel del Monte la “ Serata Internazionale dell’eclissi di Luna “: per l’occasione sulla spianata del Castel lo, grazie alla collaborazione con la Società astronomica pugliese e il Virtual Telescope, sarà allestito un osservatorio astronomico con telescopi e binocoli a disposizione del pubblico che potrà ...

Municipio X : Al teatro del Lido “Piraterie - incanti e Castel li di sabbia” : Roma – “Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, incanti e castelli di sabbia” , questo il titolo della rassegna teatrale ospitata nel cortile del teatro del Lido dal 21 luglio al 26 agosto ed inserita nel calendario dell’Estate Romana. Ideata dall’Associazione Culturale Valdrada, interamente gestita da giovani artiste under 35, in net-working con l’ente pubblico teatro del Lido /TiC e il Roma Fringe Festival, la manifestazione gratuita è ...

Al Castel lo di Baia un euro per il tramonto più bello del mondo : Tutti potranno anche divertisi con spettacoli di danza, musica, arte. Il 26, poi, proprio nel Castello si celebrerà Sant'Anna, patrona di Bacoli: e sarà festa grande. La visita al monumento è in ogni ...

Nuovi bicchieri per le degustazioni della sagra più grande d’Italia a Castel laneta : Castellaneta . Come è ormai noto la rinomata “ sagra da Far’nèdd e dei Sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino” si

Incendi : distrutto il parco del Castel lo medioevale in Calabria : Un Incendi o di vaste proporzioni e di presumibile natura dolosa ha distrutto a Roccella Jonica gran parte del parco -collina che circonda il castello medioevale dei principi “Carafa della Spina”, da circa un anno, dopo la conclusione dei lavori di restauro che hanno interessato gran parte del palazzo feudale, riaperto al pubblico. Danneggiata in più punti anche la passeggiata panoramica che cinge, alla base del maniero, il ...

sisma - inaugurate delocalizzazioni attività economiche Castel luccio - paparelli : "segno concreto di rinascita" : ... segno di quanto siano importanti per castelluccio , e per l'Umbria intera, paesaggio e ambiente: il vero motore della economia di questi territori". "Ad un anno e mezzo dalle ultime forti scosse di ...

Incendi in Sicilia : intervento di elicottero dell’Aeronautica Militare a Casteltermini (AG) : Si è appena concluso l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare per spegnere le fiamme divampate in zona Garifo, nel comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento. L’ordine di decollo è giunto dal Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. L’equipaggio, in servizio di allarme antIncendio e ...