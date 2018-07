Cassazione annulla l' assoluzione dell' ex di infermiera di Lugo

Infermiera di Lugo - Cassazione annulla l'assoluzione : nuovo processo - : La donna è accusata di omicidio volontario per la morte di una sua paziente, Rosa Calderoni, di 78 anni, tramite somministrazione di potassio. Per il procuratore generale agiva in modo "sconcertante"

Donna morta in corsia - la Cassazione annulla l'assoluzione dell'infermiera di Lugo : Daniela Poggiali, l'ex infermiera nel Ravennate, è accusata di omicidio volontario per la morte di Rosa Calderoni, di 78 anni, tramite somministrazione di potassio

Terremoto : Cassazione annulla il sequestro del centro polivalente di Norcia : Ora la parola ora passa al gip che potrebbe restituire alla cittadinanza la struttura realizzata dopo Terremoto del 2016 con i fondi raccolti dal TgLa7 e dal Corriere della sera 'Un aiuto subito' -

Terremoto Norcia - Cassazione annulla il sequestro del centro polivalente di Boeri : I giudici si sono espressi sul ricorso presentato dal comune umbro. Per l'opera sono indagati l'archistar e il sindaco Alemanno

Operazione Stige - la Cassazione annulla la misura cautelare per Gilda Cardamone : di Redazione Crotone24news.it Operazione Stige, la Cassazione annulla con rinvio l'ordinanza che disponeva la misura cautelare per Gilda Cardamone Di seguito la nota dei legali della signora Cardamone ...

Processo sulle morti d'amianto a Turbigo - la Cassazione annulla le assoluzioni : processo civile da rifare : Al centro del caso la morte per mesotelioma pleurico di otto dipendenti. Il ricorso presentato da due associazioni non riguarda i profili penali della vicenda

Cassazione - se la Chiesa annulla le nozze viene meno anche il mantenimento : Se dopo la separazione il matrimonio viene annullato anche dalla Chiesa, si scioglie ogni vincolo tra i due ex coniugi, e viene meno anche l'assegno di mantenimento stabilito da un giudice. L'ha ...

Cassazione - se Chiesa annulla matrimonio stop assegno di mantenimento - : Secondo la Corte, con l'annullamento vengono meno i presupposti perché uno dei coniugi continui a versare all'altro il denaro stabilito da un giudice in sede di separazione