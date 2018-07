Cassa Depositi e prestiti | nuovo vertice a palazzo Chigi | “Intesa sul nome di Fabrizio

Accordo nel governo sulle nomine : Palermo sarà l’ad di Cassa Depositi e prestiti - Rivera il dg del Tesoro : Il governo e la maggioranza hanno trovato l’Accordo sulle prime nomine. Il nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti dovrebbe essere Fabrizio Palermo, mentre il nuovo direttore generale del Tesoro sarà probabilmente Alessandro Rivera....

Giulio Tremonti : «Cassa Depositi non è la gallina dalle uova d'oro» : Ma oggi sullo scontro nella maggioranza sulla Cassa depositi e Prestiti Giulio Tremonti - a lungo ministro dell'Economia nel governo Berlusconi - ha molto da dire. Per avvertire che litigare sulle ...

Cassa Depositi e prestiti - salta il vertice Salvini : «Non me ne occupo io» : L’Assemblea degli azionisti rinvia al 24 luglio la nomina del nuovo cda di Cassa depositi e prestiti

Cassa Depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Cassa Depositi - così lo Stato sta perdendo centinaia di milioni in Telecom allo sbando mentre il mercato cambia : Una perdita di almeno 150 milioni di euro, in appena tre mesi, su un investimento stimabile in poco meno di 800 milioni. È il desolante, per quanto provvisorio, bilancio dell’ingresso in Tim da parte di Cassa Depositi e Prestiti, la Cassaforte che custodisce 300 miliardi di euro di risparmi postali degli italiani, nonché braccio finanziario del ministero del Tesoro che ne detiene l’83% (un altro 16% fa capo alle fondazioni bancarie). La Cdp ...

Nomine Cassa Depositi e Prestiti : governo in alto mare : Inizialmente non era sgradito a M5s, ma è un nome che è soprattutto promosso dalle Fondazioni e caldeggiato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . Al momento l'unica certezza è solo quella di ...

Legge di bilancio - scarseggiano le risorse. Parte la caccia al tesoro della Cassa Depositi e prestiti : La manovra d'autunno si profila sempre di più come una competizione fra le due forze di governo, non fra loro due unite e il ministro dell'Economia. Le perplessità di Tria sulle spinte che vengono ...

Torri tv - mentre il governo esita sulle nomine in Cassa Depositi Mediaset si accasa con il fondo F2i : Approfittando della lentezza con cui la politica decide il rinnovo dei vertici della Cassa Depositi e Prestiti, la famiglia Berlusconi tenta di mettere a posto un altro importante tassello del suo impero. È in questo contesto che nei giorni scorsi Mediaset ha lanciato un’offerta da 1,6 miliardi sulle Torri televisive di Ei Towers insieme a F2i, il fondo italiano per le infrastrutture che ha fra i principali sponsor la Cassa Depositi e ...

Stallo sulle nomine in Cassa Depositi e prestiti - Lega e M5s non trovano l'intesa : Rischia di slittare ulteriormente il rinnovo del cda della Cassa depositi e prestiti. È Stallo nel governo sulle nomine: l'intesa politica tra M5s e Lega non è ancora stata raggiunta e la partita per ...