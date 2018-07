Cassa depositi e prestiti | ecco chi ha vinto e chi ha perso nella partita delle nomine

Superate le grane nel governo sui vertici di Cassa depositi e prestiti. Smentita l'idea di dimissioni di Tria : Il premier Conte, i ministri Tria e Di Maio e il sottosegretario Giorgetti trovano l'intesa: sarà Fabrizio Palermo il nuovo amministratore delegato, attuale direttore finanziario della Cassa. Era il ...

Nomine - trovato l'accordo su Cassa depositi e Prestiti : Il premier Conte e i ministri Tria e Di Maio, insieme al Sottosegretario Giorgetti, avrebbero raggiunto l'intesa sul nome di Fabrizio Palermo, attuale direttore finanziario di Cdp, come amministratore ...

Chi Fabrizio Palermo - il nuovo ad di Cassa depositi e prestisti : Fabrizio Palermo è il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti. Secondo fonti parlamentari sul suo nome è stata raggiunto l’accordo a Palazzo Chigi, dopo il vertice tra il premier Conte e i ministri Tria e Di Maio, e il sottosegretario Giorgetti.Continua a leggere

Dossier sulle nomine - fumata bianca. Fabrizio Palermo Ad di Cassa Depositi : L’intesa raggiunta durante un vertice a Palazzo Chigi. Il nuovo direttore generale del Tesoro sarà Alessandro Rivera

Chi è Fabrizio Palermo - nuovo ad della Cassa depositi e Prestiti : E' nato a Perugia nel 1971 e laureato cum laude in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1994. Nel 2016 diventa consigliere di Fincantieri ed è stato presente nei ...

Palermo nuovo ad di Cassa depositi e prestiti : Roma, 20 lug., askanews, - E' Fabrizio Palermo il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti. Secondo quanto si apprende, è questo il nome sul quale è stato raggiunto un accordo durante il vertice di ...

Intesa M5S-Lega : Fabrizio Palermo nuovo ad di Cassa depositi e Prestiti : Fabrizio Palermo è nato in Umbria, ha 47 anni ed è laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma La Sapienza. Ha cominciato come analista finanziario a Londra in Morgan Stanley, poi è ...

Governo sceglie Palermo come ad per Cassa depositi e prestiti : Roma, 20 lug., askanews, - E' Fabrizio Palermo il nuovo ad di Cassa depositi e prestiti. Secondo quanto si apprende, è questo il nome sul quale è stato raggiunto un accordo durante il vertice di ...

Si sblocca l'impasse sulle nomine : intesa su Palermo a.d. di Cassa depositi e Prestiti e Rivera direttore generale del Tesoro : Si è concluso a Palazzo Chigi l'incontro fra il premier, Giuseppe Conte, il vicepremier M5s Luigi Di Maio, il sottosegretario leghista alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha portato a un accordo sul nuovo vertice di Cassa Depositi e Prestiti.

Chi è Fabrizio Palermo - il 40enne a.d. di Cassa depositi e Prestiti : Fabrizio Palermo, l'attuale direttore finanziario di Cassa Depositi e Prestiti, sarà il nuovo amministratore delegato dell'istituto . Classe 1971, perugino, Palermo si è laureato in Economia e commercio, con lode, alla Sapienza di Roma, nel 1994. Ha iniziato il suo percorso professionale a Londra come analista finanziario per la divisione investment banking di Morgan Stanley. Dal ...

Cassa depositi e prestiti - nuovo vertice a palazzo Chigi : “Intesa sul nome di Fabrizio Palermo” : Il premier Giuseppe Conte e i ministri Tria e Di Maio, insieme al Sottosegretario Giorgetti hanno raggiunto l’intesa sul nome di Fabrizio Palermo, attuale direttore finanziario di Cdp, come amministratore delegato dell’Istituto. La nomina è trapelata da via XX Settembre, ma non sarà comunicata ufficialmente fino al 24 luglio, quando si riunirà l’assemblea di Cassa Depositi e prestiti. Si chiude così la contesa tutta interna al governo per ...

Accordo nel governo sulle nomine : Palermo sarà l’ad di Cassa depositi e prestiti - Rivera il dg del Tesoro : Il governo e la maggioranza hanno trovato l’Accordo sulle prime nomine. Il nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti dovrebbe essere Fabrizio Palermo, mentre il nuovo direttore generale del Tesoro sarà probabilmente Alessandro Rivera....

Nomine - fonti governo : trovato l'accordo su Cassa depositi e Prestiti : A breve dovrebbe esser diffuso un comunicato dal ministero dell'Economia. Intanto proprio Di Maio ha detto di non aver mai chiesto le dimissioni di Tria, 'pura fantasia' anche secondo fonti Mef, e ...

Cassa depositi e prestiti - accordo raggiunto tra governo e Lega-M5s : chi c'era al vertice della svolta : ... il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti , il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria .