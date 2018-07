Cassa depositi e prestiti | accordo raggiunto tra governo e Lega-M5s | chi c' era al vertice

C'è l'accordo sul nuovo vertice di Cassa depositi e Prestiti : ... il vicepremier M5s Luigi Di Maio il sottosegretario leghista alla Presidenza Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha portato a un accordo sul nuovo vertice di Cassa ...

Governo e maggioranza trovano l'accordo sui vertici di Cassa depositi e prestiti : Lasciando Palazzo Chgi, il ministro dell'Economia ha detto che i dettagli saranno annunciati con un comunicato del suo ministero Tags Argomenti: Cassa depositi e prestitti Protagonisti: Conte Tria ...

Giulio Tremonti : «Cassa depositi non è la gallina dalle uova d'oro» : Ma oggi sullo scontro nella maggioranza sulla Cassa depositi e Prestiti Giulio Tremonti - a lungo ministro dell'Economia nel governo Berlusconi - ha molto da dire. Per avvertire che litigare sulle ...

Cassa depositi e Prestiti - Giuseppe Conte convoca la riunione. Ma Matteo Salvini : 'Non ne so nulla' : Cortocircuito al governo. Già, perché il premier, Giuseppe Conte , con Luigi Di Maio ha indetto un vertice a Palazzo Chigi per uscire dall'impasse relative alle nomine dei vertici, dg e ad, della ...

Cassa depositi - così lo Stato sta perdendo centinaia di milioni in Telecom allo sbando mentre il mercato cambia : Una perdita di almeno 150 milioni di euro, in appena tre mesi, su un investimento stimabile in poco meno di 800 milioni. È il desolante, per quanto provvisorio, bilancio dell’ingresso in Tim da parte di Cassa Depositi e Prestiti, la Cassaforte che custodisce 300 miliardi di euro di risparmi postali degli italiani, nonché braccio finanziario del ministero del Tesoro che ne detiene l’83% (un altro 16% fa capo alle fondazioni bancarie). La Cdp ...

Nomine Cassa depositi e Prestiti : governo in alto mare : Inizialmente non era sgradito a M5s, ma è un nome che è soprattutto promosso dalle Fondazioni e caldeggiato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria . Al momento l'unica certezza è solo quella di ...

Legge di bilancio - scarseggiano le risorse. Parte la caccia al tesoro della Cassa depositi e prestiti : La manovra d'autunno si profila sempre di più come una competizione fra le due forze di governo, non fra loro due unite e il ministro dell'Economia. Le perplessità di Tria sulle spinte che vengono ...

Torri tv - mentre il governo esita sulle nomine in Cassa depositi Mediaset si accasa con il fondo F2i : Approfittando della lentezza con cui la politica decide il rinnovo dei vertici della Cassa Depositi e Prestiti, la famiglia Berlusconi tenta di mettere a posto un altro importante tassello del suo impero. È in questo contesto che nei giorni scorsi Mediaset ha lanciato un’offerta da 1,6 miliardi sulle Torri televisive di Ei Towers insieme a F2i, il fondo italiano per le infrastrutture che ha fra i principali sponsor la Cassa Depositi e ...

Stallo sulle nomine in Cassa depositi e prestiti - Lega e M5s non trovano l'intesa : Rischia di slittare ulteriormente il rinnovo del cda della Cassa depositi e prestiti. È Stallo nel governo sulle nomine: l'intesa politica tra M5s e Lega non è ancora stata raggiunta e la partita per ...

Cos'è la Cassa depositi e Prestiti e come mai è tanto importante per Lega e M5s : Pubblico e privato, indissolubilmente Legati, sono le due categorie dell’essere economico che nella Cassa Depositi e Prestiti vanno d’accordo, da oltre un secolo e mezzo. Un connubio cavouriano per cui si concedono alle imprese italiane quei contanti rastrellati nel microrisparmio di cui esse hanno spasmodico bisogno, ed alla politica si riconosce una capacità di manovra che può sapere talvolta di bassa cucina del ...

Lega - M5S : dibattito sulle nomine in Cassa depositi e Prestiti e altre partecipate : Oggi era prevista l'assemblea dei soci di Cassa Depositi e Prestiti. In questa sede doveva essere presentato agli azionisti l'elenco dei candidati suggeriti dal Ministero del Tesoro, azionista di maggioranza della Cassa, per il rinnovo dei vertici del Consiglio Direttivo. All'ultimo minuto l'assemblea è stata rinviata alla prossima settimana. Dato che le fondazioni bancarie, che fanno parte dell'azionariato di Cdp con circa il 16% del capitale ...

Cassa depositi e prestiti - settimana decisiva : settimana decisiva per il rinnovo dei vertici di Cdp . L'assemblea degli azionisti è convocata per venerdì 13. Gli azionisti, se presenteranno una lista unica, dovranno depositarla 4 giorni prima dell'...