Carlo Borghesio in radio con il singolo “Dove sei”

(Di venerdì 20 luglio 2018)incon il“Dove sei”nasce il 20 Marzo del 1996 a Rivoli, Torino,dove trascorre la propria infanzia. Si trasferisce poi in Veneto, dove inizia le scuole e contemporaneamente decide di avvicinarsi ad una passione di famiglia, il canto. Inizia a frequentare corsi di musica e stage presso strutture musicali dove studia diversi generi, ma sviluppa un interesse particolare verso il genere pop, pop contemporary .Inizia a scrivere all’età di circa 18 anni piccoli versi di rap senza mai metterli in musica o farli sentire in giro, era un modo per raccontare della sua vita come una specie di diario.All’età di 21 frequenta un corso di scrittura incentrato sulla creazione di nuovi inediti e nasce il suo primo. Dove sei nasce principalmente dai primi versi di rap scritti, è una specie di monologo, un ...