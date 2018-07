Carceri in Italia | Antigone | ' Sovraffollamento ed edilizia fatiscente'

Quelli che ai barconi per l'Italia nemmeno ci arrivano. Racconti dalle Carceri di Tripoli : ... quando non hai uno straccio di assicurazione sanitaria, perché non te la puoi permettere, che ti dà accesso alle cure di base, quando non riesci a sostenere la tua famiglia, quando il mondo è ormai ...

La vita nelle Carceri minorili italiane - in due canzoni rap : In Italia il ricorso alla galera per i giovani è una soluzione estrema, ma riguarda centinaia di casi. Due canzoni scritte dai detenuti a Torino e a Bari aiutano a capire il loro mondo. Leggi

Psichiatra shock : “Migranti portatori di malattie mentali. Abbiamo visto arrivare con i barconi in Italia un’onda di follia. Le Carceri sono i nuovi manicomi” : Lo Psichiatra Alessandro Meluzzi è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, in merito alle dichiarazioni del Ministro Salvini sull’esplosione di aggressioni da parte dei pazienti psichiatrici. “Fa bene il Ministro Salvini a sollevare questioni che attengono a zone che riguardano lui, ossia reati penali commessi in strada da soggetti certamente portatori di ...

Violenza in alcune Carceri italiane - un ex detenuto : “Ci picchiavano” : Violenza in alcune carceri italiane, un ex detenuto: “Ci picchiavano” “Le Iene” raccolgono la testimonianza di Rachid, che ha scontato una pena in diverse strutture penitenziarie Continua a leggere L'articolo Violenza in alcune carceri italiane, un ex detenuto: “Ci picchiavano” proviene da NewsGo.